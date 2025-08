A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste oferece 976 vagas de emprego, por meio do Desenvolve Santa Bárbara. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem enviar e-mail para [email protected], colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo ou presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital).

O atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499.1015.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Acabador de mármores, Açougueiro (a), Açougueiro de desossa, Auxiliar de serviços gerais, Agente de asseio de conservação, Ajudante, Ajudante de carga e descarga, Ajudante de cozinha, Ajudante de expedição, Ajudante de jardinagem, Ajudante de pedreiro, Ajudante de produção, Ajudante geral, Ajudante geral em reciclagem, Ajudante geral/ serralheiro, Atendente, Atendente de balcão, Atendente de restaurante, Auxiliar de costura, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de expedição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar operacional de logística, Auxiliar de produção, Auxiliar de serviços gerais, Azulejista, Balconista, Balconista de padaria, Costureira (o), Cozinheiro (a), Cromador, Embalador, Empacotadora pleno, Empregada doméstica, Encarregado predial, Enfestador de tecidos, Esmerilhador, Faxineira, Faxineiro, Instalador de rede de telecomunicações Jr, Jardineiro, Líder de jardinagem, Mecânico de manutenção, Mecânico de manutenção predial, Mecânico de manutenção industrial, Meio oficial de cozinha, Montador de acessórios veicular, Motorista, Motorista de caminhão, Operador de estoque, Operador (a) de caixa, Operador (a) de máquina costura industrial, Operador de forno leve, Operador de lavadora, Operador de máquina de endireitar, Operador de máquinas, Operador de torno CNC, Operadora de caixa, Operadora de máquinas, Padeiro (a), Passadeira, Pedreiro, Pintor, Pintor eletrostática (a pó), Pintor industrial, Pizzaiolo (a), Promotor, Repositor (a) de mercadorias, Revisor (a), Revisor (a) de tecidos, Selecionador de material reciclável, Serralheiro, Serralheiro industrial, Serralheiro/ montador, Servente de pedreiro, Serviços gerais, Tecelão (ã), Tecelão de malharia A, Toneiro mecânico, Trabalhador rural I, Urdidor, Vendedor (a), Zelador.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Açougueiro (a), Agente de fiscalização, Ajudante de açougue, Ajudante de cozinha, Ajudante de galvanoplastia, Ajudante de motorista, Ajudante de pedreiro, Ajudante de produção, Ajudante de Tecelão, Ajudante de revisão acabado, Ajudante geral, Ajudante/ Auxiliar de jardinagem, Aprendiz de prensa/ Prensista, Atendente de restaurante, Ajudante de serralheiro, Auxiliar administrativo, Auxiliar de acabamento, Auxiliar de corte, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de expedição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de operações logísticas, Auxiliar de produção, Auxiliar de recebimento/ Expedição, Auxiliar de rebarbação, Balconista de frios, Balconista de padaria, Caldeireiro, Costureira (o), Contramestre, Cortador (a), Dobrador de chapas, Embalador (a) de mercadorias, Encanador industrial, Expedidor de mercadorias, Fresador, Líder de produção, Mandrilhador fresador convencional, Marceneiro, Mecânico de manutenção, Meio oficial de mecânico, Motorista, Oficial de manutenção, Operador/preparador de torno cnc e centro de usinagem, Operador de conicaleira, Operador (a) de máquina, Operador (a) de produção, Operador (a) de caixa, Operador (a) de produção, Pedreiro, Preparador de peças cromoduro, Pintor, Pintor industrial, Repositor (a) de hortifrúti, Revisor (a) de tecidos, Serviços gerais, Street vendedor (a), Tapeceiro, Tecelão, Vendedor (a).

Vagas para ensino médio (2º grau):

½ Oficial de mecânico de manutenção, Mecânico de manutenção, ½ Oficial serralheiro/ Serralheiro, Ajudante de açougue, Ajudante de expedição, Ajudante de ferramentaria, Ajudante geral, Almoxarife, Assistente de expedição, Assistente de vendas, Atendente, Atendente/ Repositora, Atendente de balcão, Atendente (prevenção de perdas), Atendente de vendas, Atendimento ao cliente, Auxiliar administrativo, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de corte, Auxiliar de estoque, Auxiliar de expedição, Auxiliar de expedição/ recebimento, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de montagem, Auxiliar de produção, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de vendas, Balconista, Caldeireiro, Comprador (a), Consultor (a) comercial, Consultor (a) de vendas, Consultor (a) de vendas internas, Contramestre, Controlador de acesso, Empacotador (a), Encarregado de obras, Estoquista/ Repositor, Jovem aprendiz, Líder de limpeza, Mecânico de manutenção, Mecânico de manutenção: curso técnico em mecânica, Metrologia, Motorista, Operador (a) de caixa, Operador (a) de loja – Empório, Operador de máquina de endireitar, Operador de torno CNC, Operador logístico, Pedreiro, Piloteira, Pintor industrial, Porteiro (a), Promotor (a) comercial, Promotor (a) de vendas, Recepcionista, Repositor (a), Repositor (a) de frios, Revisora, Separador de tecidos, Serviços gerais/ auxiliar mecânico, Serralheiro, Supervisor (a) de loja, Técnico de manipulação, Técnico de manutenção, Torneiro mecânico convencional, Vendedor (a), Vendedor (a) interno, Vendedor (a) interno/ externo, Vendedor externo, Zelador.

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de manutenção: curso de mecânico, pneumática e hidráulica, Ajudante de mecânica: curso de mecânica, Ajudante de produção: curso de metrologia e leitura e interpretação de desenhos, Assistente pós vendas: curso técnico em química, ambiental ou área fins, Auxiliar de logística: curso de logística, Auxiliar de manutenção: curso de eletricista, Auxiliar de manutenção predial: curso de NR35, Auxiliar de mecatrônica: curso técnico em mecatrônica, Auxiliar mecânico: curso de mecânica geral, Auxiliar mecânico: curso de injeção, suspensão e freios, Auxiliar de mecânico de manutenção C: curso de manutenção automotiva, Cilindrista: curso de caldeira, Consultora de vendas: curso na área de beleza e estética, Desenhista: curso técnico em edificações, Eletricista: curso de elétrica, Eletricista: curso de NR10 e NR35, Estagiário (a) de segurança do trabalho: curso técnico de segurança do trabalho, Mecânico: curso de mecânica, Mecânico de empilhadeiras: curso de operador de empilhadeira, Mecânico (a) de empilhadeira: curso de mecânico, Mecânico de manutenção: curso de mecânico de manutenção, Montador (a) elétrico: curso básico em elétrica, Motorista Carreteiro: curso de Mopp, Motorista munck: curso de operador de munck, Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de van: curso de transporte de passageiros, Oficial de manutenção: curso de NR35, Operador (a) carregadeira/ escavadeira: curso de operador de máquinas pesadas, Operador (a) de empilhadeira: curso de operador de empilhadeira, Operador (a) de torno CNC: curso de op. torno CNC comando, Operador de centro de usinagem: curso de metrologia, Operador de CNC: curso de CNC, Operador de máquina britador: curso na área, Operador de produção: curso na área, Operador de torno convencional: curso de torneiro mecânico, Operador de torno convencional: curso de torneiro mecânico, Programador (a) de torno CNC: curso de programação e operador de torno CNC, Soldador (a): curso de solda, Técnico de planejamento e controle de produção, Técnico (a) de segurança do trabalho: curso técnico segurança do trabalho, Técnico elétrica: curso de elétrica ou mecatrônica, Técnico de automação: curso técnico de automação, eletrônica, Toneiro mecânico: curso na área, Torneiro mecânico convencional: curso de leitura e interpretação de desenhos mecânicos, Tosador (a): curso de tosa.

Vagas para graduação:

Analista contábil, Analista de recrutamento e seleção, Analista de RH, Assistente Fiscal, Auxiliar de engenharia, Assistente de engenharia, Comprador técnico, Estagiário de comprador técnico, Estagiário de processos industriais, Estagiário de engenharia, Estagiário (a) de compras, Estagiária (o) de depto fiscal, Estagiário (a) de programador de DELPHI, Estagiário (a) em logística laboratorial, Esteticista, Fisioterapeuta, Projetista, Estagiário (a) de setor comercial, Estagiário em química.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Assessor (a) de atendimento, Assistente de Stand de vendas, Atendente de cafeteria, Auxiliar de planejamento de produção, Embalador (a), Operador (a) comercial, Operador (a) de caixa, Operador (a) de produção, Repositor (a).

PLT de Nova Odessa divulga 35 vagas

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Posto Local de Trabalho (PLT), está recebendo currículos para 35 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades são voltadas a moradores da cidade que possuam experiência na função desejada.

Os interessados devem encaminhar currículo atualizado para o e-mail [email protected], informando obrigatoriamente o nome da vaga no campo “assunto”. Também é possível enviar os dados profissionais por meio do WhatsApp (19) 99607-4640.

O PLT reforça a importância de enviar currículos atualizados e identificar corretamente a vaga para garantir o encaminhamento adequado aos processos seletivos.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AJUDANTE DE INSTALADOR (EQUIPAMENTOS) – Ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para hora extra. Interesse em aprender uma nova profissão. Salário R$ 1.843,00 + Vale-transporte + Vale-refeição R$ 25,00/dia. Residir em Sumaré, Nova Odessa, Americana ou Hortolândia.(1 vaga)

AJUDANTE DE MECÂNICO – Com experiência.(4 vagas)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Maior de 18 anos. Residir em Americana ou Nova Odessa. Disponibilidade para início imediato e condução própria. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Salário a combinar + Benefícios: Convênio Médico + Cesta básica R$ 450,00 + Vale-alimentação R$ 300,00.(1 vaga)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO (TINTURARIA) – Vaga masculina, acima de 20 anos, com ou sem experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Salário R$ 12,50/hora + Convênio Médico + Cartão alimentação.(1 vaga)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/COBRANÇA – Contrato PJ – Necessário ter MEI ou disponibilidade de abertura. Horário comercial de segunda a sexta, híbrido, sendo 4 dias home office e 1 dia presencial em Americana/SP. Possuir computador. Conhecimento em pacote office, atendimento ao cliente, rotinas administrativas e experiência com cobrança será um diferencial. Salário R$ 1.600,00 + Comissões.(1 vaga)

AUXILIAR DE COZINHA – Ensino médio completo, com experiência na área. Disponibilidade para trabalhar aos sábados. Residir em Nova Odessa.(1 vaga)

AUXILIAR DE COZINHA II – Com experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Alimentação no local + Vale-transporte + Lifecard + Convênio médico.(1 vaga)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II – Para trabalhar em empresa terceirizada na Escola Sesi Nova Odessa. Salário R$ 1.715,00 + Vale-refeição R$ 20,76 + Vale alimentação R$ 144,40 + Prêmio R$ 300,00 (Se não houver faltas).(1 vaga)

COZINHEIRA – Ensino fundamental completo e experiência na função. De segunda a sexta. Salário a combinar + Benefícios.(1 vaga)

ELETRICISTA DE MÁQUINA CNC – Com experiência.(4 vagas)

ELETROMECÂNICO – Com experiência.(4 vagas)

ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Ambos os sexos.(1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Com experiência em máquina industrial de usinagem.(4 vagas)

MONTADOR DE PRODUÇÃO – Vaga masculina, certeira branca ou sem experiência na função. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Plano de saúde + Plano odontológico + Vale-transporte + Convênio com o SESI/Farmácia e óticas + Dayoff + Vale-alimentação/Vale-refeição.(1 vaga)

MOTORISTA – Carteira categoria B, habilidade com veículos manuais e automáticos. Conhecimento das regularizações de trânsito. R$ 69,00/diária + Vale-refeição R$ 26,61/dia + Vale transporte R$ 12,60/dia + Ajuda de custo R$ 20,00/dia. Horário das 8h às 18h e sábado das 8h às 12h. Escala segunda a sexta com sábados alternados.(1 vaga)

OPERADOR DE BOBCAT – Ensino fundamental. Cursos BOBCAT, Guinho, Escavadeira. Com experiência na função. Salário R$ 2.664,75 + Vale-transporte + Refeição no local + Convênio odontológico.(2 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINA DE FIAÇÃO JR I – Horário das 13h40 às 22h no regime 6×1 e 6×2. Salário R$ 1.845,00 + Fretado + Restaurante no local + Convênio Médico + Convênio odontológico + Convênio farmácia + Convênio ótica + Convênio papelaria + Vegas R$ 400,00.(1 vaga)

RECEPCIONISTA (ACADEMIA) – Vaga feminina, com ou sem experiência.(1 vaga)

REVISOR – Vaga masculina, com experiência.(1 vaga)

TECELÃO – Vaga masculina, com experiência.(1 vaga)

TECELÃO II – Ensino médio completo. Experiência em operações de máquina têxtil, habilidade em identificar falhas e realizar ajustes. Salário R$ 3.000,00 + Vale-transporte + Cesta básica + Convênio médico + Convênio odontológico + Convênio farmácia.(1 vaga)

VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS AUTOMOTIVOS) – Ensino médio completo, CNH B, experiência em vendas e atendimento ao cliente. Disponibilidade para viagens e visitas diárias. Remuneração R$ 2.000,00 + Comissão + Cesta básica.(1 vaga)