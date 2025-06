Desktop abre 80 vagas pra PCDs na região

Com início no dia 23 de junho e término em 30 de julho, o processo seletivo da Desktop abrirá 80 vagas com prioridade para atuação presencial na região de Campinas, mas também com possibilidade de modelos híbridos e remotos em algumas posições.

As oportunidades estão disponíveis para áreas como atendimento ao cliente, técnico de redes/instalação e vendas.

Não é necessário ter experiência prévia e pessoas com laudo de deficiência podem se candidatar.

A iniciativa conta com o apoio da Koru, empresa especializada em educação corporativa, que será responsável pela formação em habilidades comportamentais dos participantes e pelo monitoramento de sua experiência ao longo do programa.

Inscrições até 30 de julho por meio de um processo seletivo simples e acessível no site https://desktop.ves.jobs.

Serviço Desktop:

Vagas abertas: 80 posições exclusivas para PcDs

Período de inscrição: de 23 de junho a 30 de julho de 2025

Início das contratações: segundo semestre de 2025

Locais: Região de Campinas (com possibilidade de remoto para algumas posições)

Áreas: Atendimento, redes/instalação, vendas, entre outras

Pré-requisitos: Ser maior de 18 anos, ser alfabetizado e possuir conhecimento em informática. Não é exigida experiência anterior.

Inscrição e mais informações: https://desktop.ves.jobs