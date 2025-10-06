A Desktop, provedora de internet instalada na região, está com oportunidades de emprego em Sumaré e região. Fundada em 1997, a empresa fornece acesso à internet via fibra óptica e atua em mais de 140 cidades, conectando mais de 1 milhão de usuários por meio de 46 mil quilômetros de redes próprias.

Com o propósito de “Conectar para Ampliar Possibilidades”, a Desktop convida profissionais que compartilham dos mesmos valores a construir sua trajetória junto à empresa e aproveitar a oportunidade de crescer em um ambiente dinâmico e inovador.

As vagas são para Auxiliar de Limpeza (Sumaré), Consultor de Vendas Externo (Sumaré), Consultor de Vendas Externo – Campinas (25 vagas), Assistente de Backoffice (Nova Odessa), Consultor de Vendas Interno (Paulínia), Consultor de Vendas Interno (Campinas), Auxiliar de Cobrança – Nova Odessa (2 vagas) e Consultor de Vendas Interno (Hortolândia).

Para saber sobre mais detalhes sobre as oportunidades de emprego e outras vagas, acesse: https://desktopinternet.pandape.infojobs.com.br/.