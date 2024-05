A empresa de telecomunicações Desktop, presente em 184 municípios do interior de São Paulo e do litoral paulista – acaba de abrir vagas para o processo seletivo do seu Programa de Estágio. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio por meio deste link. Os selecionados irão atuar, de forma híbrida, na cidade de Sumaré, na sede operacional da empresa, durante dois anos de estágio supervisionado.

Ao todo, serão 34 contratações para diversas áreas da empresa, sendo elas: Comercial, Engenharia, Logística, Inteligência de Negócios, Jurídico, Financeiro, Segurança Patrimonial e Riscos, Gente e Gestão (RH), Integrações e Processos, Marketing e Vendas, e-Commerce, Operações, Integrações e Processos de Operação.

Para participar no processo, o candidato precisa estar cursando a partir do terceiro semestre de algum curso de graduação de ensino superior, não necessariamente na área em que irá se candidatar, e ter previsão de conclusão para 2025, exceto para o Jurídico, área na qual se faz necessário que o estudante esteja cursando Direito.

Em seu Programa de Estágio, a Desktop oferece diversos benefícios, sendo eles: bolsa auxílio; vale refeição ou alimentação; seguro de vida; e 50% de desconto nos pacotes da Desktop. As vagas são híbridas, ou seja, parte do tempo em home office e outra parte de forma presencial.

Com previsão de iniciar o estágio no início de julho, o candidato passará por processo seletivo que contará com: triagem de pré-requisitos; dinâmica e avalição, entrevista em grupo e, por fim, convocação dos aprovados

“O Programa de Estágio da Desktop fomenta e proporciona experiência profissional à carreira do jovem estudante, além de um plano de desenvolvimento e de crescimento na empresa e carreira. Estamos em busca de jovens com potencial, determinados e com visão inovadora”, destaca o diretor de Gente & Gestão da Desktop, Gustavo de Paula Redondo.

Serviços

Programa de Estágio da Desktop

Inscrições: Até 31 de maio

Período de seleção: A partir de junho

Empresa: Desktop (www.desktop.com.br)

Áreas de atuação: Comercial, Engenharia, Logística, Inteligência de Negócios, Jurídico, Financeiro, Segurança Patrimonial e Riscos, Gente e Gestão (RH), Integrações e Processos, e-Commerce, Marketing e Vendas, Operações, Integrações e Processos de Operação

Formato de trabalho: presencial, híbrido e remoto

Pré-requisito mínimo: Alunos que estejam no 3º semestre do ensino superior

Envio de currículos: https://l1nq.com/4WD5G