Detran autua 20 motoristas em blitz em Sumaré

Detran em Sumaré- Realizada no sábado (11) a Operação Direção Segura

Integrada (ODSI) registrou 18 recusas de motoristas ao teste do bafômetro e 2 autuações por direção sob influência de álcool. A fiscalização do Detran-SP, que tem o objetivo de reduzir e prevenir os sinistros causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado com direção, abordou 921 veículos na Avenida Eugênia. A iniciativa contou com o apoio de equipes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.

Vale lembrar que tanto dirigir sob efeito de álcool – quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido – quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.

Nos casos de embriaguez ao volante, que ocorrem quando o motorista apresenta índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro, há configuração de crime de trânsito: se condenado, o motorista, além da multa e suspensão da CNH, cumpre de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

Fiscalizações no Estado

As operações de ODSI da última semana aconteceram em 15 cidades do Estado: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bady Bassit, Botucatu, Jales, Lins, Mauá, Orlândia, Osasco, Santos, São Paulo (Zona Leste), Serrana, Sumaré e Taubaté. No total, foram 11.803 veículos fiscalizados, resultando em 339 autuações por alcoolemia, sendo 318 recusas ao teste do bafômetro, 19 por direção sob influência de álcool e duas por crime de trânsito.

