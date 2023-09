Detran-SP faz 2,5 mil testes educativos no The Town

Durante o The Town, o Detran-SP promoveu a campanha

“Detran Festival: É show respeitar a vida no trânsito”. Nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, 2.493 pessoas fizeram teste de bafômetro sem caráter punitivo, apenas para orientação. Os frequentadores dos shows também puderam participar de um jogo interativo da memória, com alertas sobre segurança viária e os riscos da mistura álcool e direção. As atividades foram oferecidas ao público no estande do Governo-SP no festival.

A campanha do Detran-SP no The Town, batizada de Detran Festival, teve início em 28 de agosto e incorporou a música como uma ferramenta eficaz para promover mensagens vitais de segurança viária, abordando o público-alvo do evento com um line-up de peso. As bandas fictícias “The S0.0brios”, “Direção Urbana”, “Próxima Parada” e “The Poupers” apresentaram as mensagens de conscientização em relógios de rua, pontos de ônibus, programas de rádio e internet.

O estande do Governo do Estado de São Paulo no The Town foi visitado por mais de duas mil pessoas, sendo que 45% desse total foram constituídos de pessoas entre 13 e 26 anos, público-alvo fundamental das campanhas de educação para o trânsito. Durante o festival, o estande do Governo disponibilizou também mais de 600 atendimentos no totem do Poupatempo contabilizados em todos os dias do festival – incluindo emissão de segunda via de RG e CNH, transferência e renovação de CNH, emissão de atestado de antecedentes, agendamento para atendimento presencial em unidade Poupatempo, emissão de atestado de antecedentes criminais, informações sobre situação eleitoral no TSE e sobre pontuação de CNH.

O público – formado em 73% por pessoas da cidade e do Estado de São Paulo – pôde ainda conferir as dicas da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo sobre as principais atrações turísticas paulistas, além de receber informações sobre a campanha de denúncias de assédio e importunação contra a mulher, da Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher. Considerando-se o público total do evento, mais de 500 mil pessoas foram impactadas pelas mensagens da campanha “Não se cale. SP por todas”. A ação no evento contou ainda com o apoio de cerca de 500 policiais militares, incluindo de unidades especializadas do Comando de Policiamento de Choque, Trânsito, Aviação e Corpo de Bombeiros. A Detran Festival ainda incluiu a adesivação dos vagões da linha verde do Metrô e da linha esmeralda da CPTM. Só na linha 9-Esmeralda, foram mais de um milhão de passageiros transportados nos dias do festival. Em diversas estações do metrô, durante as datas do evento, foram distribuídos “leques” com mensagens de consumo consciente do álcool e a indicação do transporte público como alternativa para os participantes. Leia + sobre Famosos, artes e música “Vai para o Festival? Entre no bonde da segurança e não misture álcool e direção. Escolha o Metrô” sugeriam as ventarolas, que também guiaram o público sobre o caminho a ser percorrido até a chegada ao local onde aconteceu o evento. Os materiais educativos do Detran-SP insistiam que é fundamental a responsabilidade no trânsito para a preservação de vidas. Exatamente para coibir a mistura desastrosa entre álcool e direção, o Detran-SP ainda intensificou na capital, nos dias do festival, suas blitze da Operação Direção Segura Integrada, ação em parceria com as equipes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, que tem o objetivo de prevenir os acidentes causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado com direção. Nos dois finais de semana, foram abordados 863 motoristas na cidade, dos quais 24 se recusaram a soprar o bafômetro. Nas blitze, mais de duas mil ventarolas foram distribuídas aos motoristas fiscalizados e ocupantes dos veículos do entorno, insistindo na mensagem do Detran Festival. Vale lembrar que tanto dirigir sob efeito de álcool – quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido – quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH. Nos casos de embriaguez ao volante, que ocorrem quando o motorista apresenta índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro, há configuração de crime de trânsito: quando condenado, o motorista, além da multa e suspensão da CNH, cumpre de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

SP Festival O Detran-SP também esteve presente, em parceria com diversos órgãos do Governo do Estado de São Paulo, na Estação República do Metrô (linha vermelha) nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, das 7h às 21h, para promover as ações de conscientização referentes ao The Town. Na iniciativa, integrante da campanha batizada de “SP Festival”, foram disponibilizados painéis instagramáveis e a entrega do mesmo material educativo à população, com dicas de segurança no trânsito e orientações sobre os riscos de combinação entre álcool e direção. O uso do transporte público foi enfatizado como sugestão alternativa aos participantes do festival de música. A ação na Estação República incluiu a apresentação de bandas musicais e de eventos de dança, a indicação da oferta de serviços de solicitação de emissão de documentos, o repasse de orientações de combate ao abuso sexual e a exposição dos atrativos turísticos do Estado, com participação também do Metrô, do Poupatempo e das secretarias estaduais da Mulher e do Turismo. Repercussão Segundo o diretor-presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio, a intenção da autarquia foi conscientizar os frequentadores do The Town, em sua maioria jovens, sobre os riscos da combinação de álcool e direção. “É o Detran-SP trazendo a você educação para o trânsito e a preservação da vida e a conscientização de um trânsito seguro”, sustentou. Para a professora Perla dos Santos, que fez o teste educativo do bafômetro durante o The Town e foi “aprovada”, a iniciativa do Detran-SP é importantíssima, pois conscientiza as pessoas justamente em um local onde se concentra muita gente que pode beber e dirigir. “É uma ação que chega junto ao público jovem, principalmente. Aqui é o lugar”, declarou. A assistente contábil Adriana também elogiou a ação educativa realizada pelo Detran-SP durante o festival. “Quero falar para vocês, para quem beber não dirija. Cuidado, gente, aqui é uma festa legal, vamos curtir, mas com responsabilidade. Achei uma coisa legal, diferente, para conscientizar a gente de que que álcool e direção não combinam”.

Foco constante na conscientização A atual gestão do Detran-SP tem feito diversas campanhas para alertar todos os tipos de condutores para a importância de obedecer às leis de trânsito e aumentar os cuidados. Em fevereiro, o Governo de São Paulo apresentou uma ação para o Carnaval, com o mote “Palavras mentem. Números, não”, para o slogan “Neste Carnaval, não dê desculpas. Se beber, nem pense em dirigir”. Já na Semana Santa, em abril, o respeito aos limites de velocidade e manutenção prévia dos veículos foram as principais tônicas da campanha “Escute quem você ama, viaje com segurança”, com o objetivo de conscientizar os condutores sobre o respeito ao limite de velocidade e às leis de trânsito, assim como da atenção à manutenção dos veículos, antes de pegar a estrada no período do feriado. Em maio, o foco da campanha sobre o Maio Amarelo foi “No trânsito, respeite a sua vida e a dos outros”, com o intuito de refletir diante de relatos reais de quem teve sua trajetória impactada por acidentes. E, em julho, esteve em circulação a campanha educativa “No trânsito, dê férias para a morte”para o período de descanso escolar. As peças usaram o humor para ressaltar que só a partir de cuidados e respeito às leis de trânsito pelos motoristas é que a “morte” pode tirar férias. Durante a 68ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, encerrada no último final de semana de agosto, o Detran-SP promoveu a campanha com foco na região “Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão: quem gosta de rodeio não mistura álcool e direção”, baseada em versão de uma das mais conhecidas canções sertanejas. Foram promovidas a entrega de material educativo, blitz da conscientização e a veiculação de cartazes e jingle em veículos locais e nas imediações do evento. A abordagem sugeria a escolha do “motorista da rodada”, pessoa responsável por dirigir para quem estiver bebendo, evitando acidentes de trânsito causados pelo consumo de álcool.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP