O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) publicou nesta quarta-feira (13), no Diário Oficial do Estado, um edital convocando proprietários para a retirada de 550 veículos recolhidos no pátio CTPS – Nova Odessa. O alerta do órgão estadual faz parte do processo de preparação de novos leilões: os carros e motos não resgatados poderão ser vendidos publicamente.

Os veículos estão disponíveis para retirada pelo prazo de dez dias. Os proprietários devem quitar débitos e regularizar a documentação antes de resgatá-los. Os agentes financeiros, arrendatários ou entidades credoras também podem solicitar a posse dos veículos. A lista completa, com placas, chassi, marca, modelo e nome do proprietário, pode ser conferida no edital publicado pelo Detran-SP.

Pátio

O pátio para onde são levados os veículos apreendidos em Nova Odessa está localizado na Rua Felix Gomes dos Santos, nº 50, no Jardim Santa Carolina (Nova Veneza). O local fica próximo da tríplice fronteira entre Nova Odessa, Sumaré e Paulínia. Os contatos podem ser feitos por email ([email protected]) ou telefone – (19) 99966-1649.

De acordo com a Resolução nº 623/2016, do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), o veículo poderá ser restituído até o último dia útil anterior ao leilão, desde que todos os débitos estejam quitados. Veículos não resgatados entram em fase de conversão em lote, que verifica restrições judiciais, financeiras ou de segurança.

Alguns poderão ser vendidos como sucata, outros como veículos aptos para circulação, com lance mínimo definido. Além disso, conforme as normas em vigor, o aviso sobre a sessão pública do leilão, com detalhes sobre endereço eletrônico, dia, hora e tipo de veículos, será publicado cerca de 15 dias antes da realização da venda.