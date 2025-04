Um homem que deu fuga com uma Jeep Compass acabou sendo detido depois de bater em um no poste na zona rural de Santa Bárbara d’Oeste nesta véspera de feriado.

O caso foi atendido pela Polícia Militar, que fazia patrulhamento preventivo ostensivo com vistas a veículos produto de roubo/furto.

Na Av Juscelino K de Oliveira visualizou um Jeep Compass branco pela Rodovia SP 304 sentido Oeste em alta velocidade. No vidro traseiro do veículo havia um pano preto, típico em veículos produto de furto dado mudus operandi de estourar o vidro para adentrar o veículo.

Não era placa da Compass, mas de um Citroes

A equipe foi para a rodovia e em consulta do emplacamento o Copom retornou um Citroen/Jump modelo totalmente diverso do visualizado.

Foi dado sinal de parada e neste momento seu condutor iniciou fuga pela rodovia, logo após acessou a Estrada do Barreirinho (zona rural da cidade).

No acesso do KM136 seguiu a fuga pela pista. No cruzamento com Av Antônio Moraes de Barros este perdeu controle e se chocou contra um poste de iluminação pública. O motorista ainda tentou fugir a pé mas foi contido pelas equipes.

Foi constatado emplacamento adulterado com fita isolante, sendo o Jeep/Compass na cor Branca produto de furto por Americana nesta mesma data.

Diante dos fatos M.L.R foi levado até o Pronto Socorro onde foi medicado devido escoriações leves resultante do acidente sofrido e posteriormente apresentado no Plantão Policial onde permaneceu preso com base no ART. 180 receptação e Art. 311 adulteração de sinais identificadores.

