Operações do 48º BPMI resultam em detenções por crimes em Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia

Equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) prenderam 10 pessoas durante uma série de ocorrências registradas entre a tarde de terça-feira (6) e a madrugada desta quarta-feira (7) nos municípios de Nova Odessa, Hortolândia e Sumaré. As ações envolveram principalmente o combate ao tráfico de drogas, além de crimes de roubo, furto, receptação e captura de procurado da Justiça.

São Jorge e Jardim das Palmeiras

Em Nova Odessa, duas ocorrências de tráfico de drogas resultaram em dois presos. No Jardim das Palmeiras, policiais flagraram quatro indivíduos em um imóvel inabitável usado como ponto de venda de entorpecentes. No local, foram apreendidos cocaína, crack, celulares, máquinas de cartão, rádios comunicadores, dinheiro e anotações do tráfico.

Um dos envolvidos permaneceu preso. Já no Jardim São Jorge, um homem foi abordado em área de mata e confessou o tráfico após a apreensão de aproximadamente 0,27 kg de cocaína, permanecendo detido.

Vila Real e Vila São Pedro

Em Hortolândia, três ações distintas de tráfico de drogas terminaram com quatro pessoas presas. Na Vila Real, um homem foi detido após a localização de cocaína escondida em um imóvel abandonado. Na Vila São Pedro, dois indivíduos foram presos dentro de um apartamento utilizado para a comercialização de entorpecentes.

No local, a polícia apreendeu grande quantidade de drogas — incluindo maconha, cocaína, crack, ice e dry — além de mais de R$ 6 mil em dinheiro, celulares e anotações. No Jardim Amanda, outro suspeito foi preso após ser flagrado em atitude típica de tráfico, com apreensão de cocaína, crack, maconha e dry.

Parque Pavan, Amizade e Bordon

Já em Sumaré, quatro ocorrências resultaram em quatro prisões. No Parque Pavan, um homem foi detido por furto de fiação e também por estar com mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime. No Portal Bordon, um indivíduo foi preso por roubo, após ameaçar a vítima com uma faca e subtrair seu celular.

No Parque da Amizade, um homem foi detido após furtar uma motocicleta com a intenção de vendê-la para comprar drogas. Ainda no Parque Pavan, uma mulher foi presa por receptação, após a polícia localizar em sua residência duas motocicletas produtos de roubo.

Todos os presos foram encaminhados aos respectivos Plantões Policiais, onde permaneceram à disposição da Justiça.