O Dia D da Campanha do Agasalho promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a EPTV Campinas arrecadou 2.180 kg de alimentos e produtos de higiene pessoal. A ação foi realizada na entrada do Summer Night no Complexo Usina Santa Bárbara neste sábado (17).

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, comentou sobre a relevância da participação da população. “O evento teve um público de outras cidades, Estados e também de Santa Bárbara. Muitos colaboraram e trouxeram sua doação. Estamos muito felizes com a solidariedade das pessoas que vão colaborar com a segurança alimentar de centenas de famílias da cidade. Agradecemos também o apoio da EPTV nesta importante ação”, disse a presidente.

A equipe do Fundo Social de Solidariedade atuou com dois caminhões nas duas entradas do evento. Os veículos foram pesados no fim do evento e os alimentos encaminhados para triagem e montagem das cestas básicas para serem entregues às famílias atendidas pelos equipamentos da Secretaria da Promoção Social. Somente no “Dia D” a Campanha do Agasalho recebeu alimentos e produtos de higiene pessoal.

Com o slogan “Doe agasalho em forma de carinho”, a Campanha do Agasalho continua com mais de 30 pontos de arrecadação espalhados pela cidade. Podem ser doados agasalhos para homens, mulheres e crianças, toucas, luvas, cobertores, edredons novos ou em bom estado, além de novelos de lãs (mesmo que já começados) e fraldas geriátricas.

Outra maneira de ajudar é contribuindo financeiramente em prol dos projetos sociais e atendimento às famílias: Fundo Social – Caixa Econômica Federal (104), Agência 0960, Conta Corrente 006.00000147-2 ou PIX: [email protected].

Toda a arrecadação será encaminhada durante a realização da campanha, nos equipamentos sociais da Promoção Social – CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), NAS (Núcleos de Atendimento Social – Centros Comunitários) e entidades assistenciais da cidade e em ações sociais nas escolas municipais, para as famílias que mais precisam.

A campanha

Lançada no dia 8 de maio pela primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan e pelo prefeito Rafael Piovezan, a Campanha do Agasalho traz como protagonistas o Sr. José Ferreira dos Santos, usuário do Centro Dia do Idoso “Maria de Lourdes da Silva – ‘Dona Nena'” e a Maitê Machado Vicente, aluna da Emei “Nair Valente”. Ambos estão inseridos no projeto de intergeracionalidade das secretarias da Educação e Promoção Social, no qual crianças e idosos se envolvem em atividades como brincadeiras, música, apresentações, promovendo o respeito, carinho e alegria entre gerações. Eles abraçaram a causa pela maior demanda das famílias de roupas masculinas e de crianças.

Outra novidade é a arrecadação de novelos de lã, mesmo que já utilizados, para serem doados ao projeto “Quadradinhos de Amor”, onde seis mulheres fazem quadradinhos de lã que se tornam mantinhas a serem entregues para crianças e idosos durante a campanha.



Confira os pontos fixos de arrecadação da Campanha do Agasalho até dia 31 de julho

Paço Municipal

Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera

DAE (Departamento de Água e Esgoto)

Rua José Bonifácio, 400, Centro

Defesa Civil

Rua Graça Martins, 464, Centro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Rua do Ósmio, 975, Mollon (Villa Multimall)

Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Rua Curitiba, 259, Cidade Nova

Secretaria de Educação

Rua Graça Martins, 680, Centro

Câmara Municipal

Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida

Administração Regional Cidade Nova

Rua do Algodão, 1431, Cidade Nova

Escola de Educação Infantil “Toca do Coelho”

Avenida Monte Castelo, 706, Vila Alves

Escola Imperial

Avenida Monte Castelo, 816, Vila Alves

Colégio Pilares

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, Centro

Colégio Ideal

Avenida Tiradentes, 11, Centro

NEI – Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi

Avenida Monte Castelo, 1095, Jardim Primavera / Avenida João Ometto, 118, Jardim Panambi

Indústrias Romi

Avenida Pérola Byington, 56, Centro

Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), Km 141,5, Distrito Industrial

Atacadão

Rua da Agricultura, 3650, Loteamento Industrial

Maple Bear Canadian School

Rua do Ósmio, 1517, Mollon

Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

Rua João Lino, 362, Centro

Marilu Cosméticos

Rua Dona Margarida, 611, Centro

Biblioteca “Neide Crócomo” do CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Escola Estadual “Professor Ulisses de Oliveira Valente”

Rua Prudente de Moraes, 222, Centro

Tivoli Shopping

Rua do Ósmio, 699, Mollon

Santa Bárbara Mall

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1102

Supermercados São Vicente

Rua Limeira, 700, Lagoa Seca

​Rua Graça Martins, 650, Centro

Villa Multimall

Rua do Ósmio, 975, Mollon

Mercadão da Cidade

Rua Floriano Peixoto, 1653, na Vila Santa Cruz

Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1450 – Distrito Industrial

Academia Personal Place

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 168, Centro

Senai

Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500 – Distrito Industrial I

Nova Estação Church

Rua do Ósmio, 1665, Mollon

Igreja Batista Renovada Getsêmani

Avenida São Paulo, 1174, Dona Regina

Assembleia de Deus Brás Ministério de Madeira

Rua da Agricultura, 720