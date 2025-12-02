A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu no último sábado (29) o “Dia D” da Campanha “Fique Sabendo” na Praça Central. A iniciativa contou com oferta de testes gratuitos para diagnóstico, entrega de kits com preservativos e gel lubrificante íntimo para a população de risco, distribuição de autoteste de HIV e materiais informativos sobre as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). No período, foram realizados 120 testes de HIV e Sífilis, totalizando 180 desde o início da campanha, que seguirá ao longo do mês.

Coordenada pelo AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas), vinculado à Secretaria de Saúde, a campanha tem como objetivo ampliar o acesso aos testes de HIV e Sífilis e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para início do tratamento e diminuição dos riscos de transmissão.

A ação tem como público-alvo a população em geral, mas com atenção especial ao público jovem, moradores de rua, usuários de drogas e população LGBT+.

Outras ações

Durante a Campanha Fique Sabendo, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), os Complexos Regionais de Saúde e outros setores da Saúde também estão mobilizados com a iniciativa, por meio de decoração especial alusiva ao tema, realização de salas de espera ativa e palestras nos grupos de promoção da saúde, sobre as ISTs e os serviços disponíveis na rede.

Nesta segunda-feira (1º), data em que é celebrado o Dia Mundial de Luta contra o HIV/AIDS, profissionais da Secretaria de Saúde estiveram na Escola Estadual Comendador Emílio Romi, onde ministraram uma palestra aos alunos do Ensino Médio, sobre a importância dos conhecimentos sobre as ISTs, suas causas, como prevenir, os cuidados necessários e as formas de tratamento. Participaram das orientações o médico generalista Bruno Amaral Pereira Coutinho, a enfermeira Vanderleia Guedes Moreira e a gerente Vanessa Argenau Lira, que atuam no Centro de Saúde “Dr. Jéber Juabre”, na Vila Linopólis.

A Secretaria de Saúde ressalta que, além do período da campanha, o AMDIC realiza ações de prevenção e testagem para diagnóstico das doenças durante o ano todo, de acordo com o horário de funcionamento da unidade. O setor está situado à Rua Teresina, 553, no Planalto do Sol.

Para mais informações, a população deve entrar em contato por meio dos telefones (19) 3454.8466, (19) 3455.2490 ou pelo Disk AIDS 0800-770-9160. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h30.

Serviço:

Campanha “Fique Sabendo” 2025 em Santa Bárbara d’Oeste

– AMDIC | Rua Teresina, 553, Planalto do Sol

De segunda a sexta-feira (exceto feriado e ponto facultativo) das 9 às 15 horas