A Prefeitura de Americana realizou a aplicação de 1.072 doses da vacina contra a gripe durante o Dia D realizado neste sábado (28). A mobilização, conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde, ocorreu, simultaneamente, em seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e atendeu à população com idade a partir de seis meses.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ação teve como objetivo ampliar o acesso à vacina e proteger a população contra o vírus da Influenza, especialmente neste período de atenção com as doenças respiratórias.

A iniciativa ganhou ainda mais relevância diante da mudança adotada pelo Ministério da Saúde neste ano, ao passar a disponibilizar a vacina contra a gripe de forma contínua no calendário vacinal regular do Sistema Único de Saúde (SUS), e não mais apenas em campanhas sazonais.

“A ampliação da vacina no calendário anual representa um avanço importante para a saúde pública, e Americana está atenta a esse movimento nacional. O Dia D foi pensado para facilitar o acesso, acelerar a cobertura vacinal e proteger vidas, principalmente em épocas de maior circulação viral”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Além da aplicação das doses, o mutirão também cumpriu um papel educativo, estimulando a conscientização da comunidade sobre a importância da vacinação como estratégia de prevenção, segundo a pasta.

“Temos feito um esforço contínuo para que a população compreenda que a vacina contra a gripe não é apenas uma proteção individual, mas um escudo coletivo. A mudança no calendário exige uma nova mentalidade, e esse tipo de ação ajuda a consolidar esse entendimento”, destaca a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Além do Dia D

A vacina contra a gripe segue disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h — nas unidades dos bairros São Vito e Praia Azul, o atendimento se estende até as 20h.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a imunização é segura, gratuita e essencial para reduzir complicações e internações causadas pela gripe.

Leia + sobre saúde e beleza