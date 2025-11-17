Encontro reuniu cerca de 60 participantes no Paço Municipal e abordou desigualdades raciais, educação e representatividade

Na manhã desta sexta-feira (14/11), cerca de 60 pessoas participaram de uma palestra sobre racismo estrutural, no Auditório do Paço Municipal de Nova Odessa. O encontro, ministrado pela professora da Rede Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Juliana Ramos, discutiu questões relacionadas à luta racial na sociedade. Estiveram presentes o secretário municipal de Governo, Odair Dias, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Natália Lins e a representante da OSCAD (Organização Sociocultural AfroDessa), Sílvia Aguiar.

“A atividade de hoje é muito importante porque coloca em discussão a questão da luta racial. Sabemos que uma sociedade não pode ser fragmentada: os direitos são iguais, e temos que trabalhar isso. Não existe melhor ou pior, mas sim a responsabilidade de cada cidadão e o respeito pela história, pela contribuição que cada um traz para o desenvolvimento da sociedade”, afirmou o secretário de Governo, Odair Dias.

Durante a palestra, Juliana destacou a necessidade de refletir sobre como o racismo estrutural se forma e se mantém, bem como as formas de enfrentá-lo. Ela enfatizou que, por muitos anos, a história de personalidades negras foi ensinada apenas sob a ótica do colonizador, apagando narrativas essenciais.

“As pessoas negras foram trazidas da África para o Brasil em condições de trabalho forçado, somente para isso. Hoje, a lei garante o direito de contar essa história de maneira verdadeira, permitindo que as crianças conheçam suas origens, se sintam representadas e reconheçam seu pertencimento nesse processo histórico”, afirmou ela.

A presidente do Conselho da Mulher, Natália Lins, ressaltou que a iniciativa é fundamental para avançar na promoção da igualdade e da consciência social. “É através do conhecimento que nós entendemos o que acontece na estrutura da sociedade e podemos combater os comportamentos que não são adequados”, disse ela.

Representando a OSCAD, Sílvia Aguiar, reforçou a importância da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ). “Ela explicou que a iniciativa busca combater o racismo e as desigualdades étnico-raciais no sistema educacional, além de fortalecer a educação nas comunidades quilombolas,” explicou ela.