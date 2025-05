Dia da Coxinha: Supermercado celebra salgado mais querido do Brasil

No dia 18 de maio é comemorado o Dia da Coxinha, um dos salgados mais queridos e emblemáticos da culinária brasileira. Saborosa, suculenta e com uma textura que derrete na boca, essa iguaria conquistou não apenas os corações, mas também os paladares ao redor do mundo. Prova disso é sua 15ª colocação no ranking global do TasteAtlas, que elege os melhores pratos fritos do mundo.

Com sua tradicional massa de batata e recheio de frango desfiado, a coxinha é presença garantida em festas de aniversário, encontros entre amigos e lanches do dia a dia. Há ainda versões com massas diferenciadas — como mandioca e cabotiá — e recheios variados, pensados para agradar a todos os paladares.

No Covabra Supermercados, a iguaria começou a ser comercializada no início dos anos 2000. Com foco na qualidade dos ingredientes e na diversidade de sabores, as coxinhas do Covabra conquistaram os clientes.

Dia da coxinha e a padaria

“Atualmente, as coxinhas representam aproximadamente 15% de tudo o que é vendido pela rotisseria da rede. Em 2024, foram quase 300 mil unidades comercializadas — uma média de 25 mil coxinhas por mês”, destaca Eder Mendonça, gerente de padaria da rede.

A preferida dos clientes é a clássica, com massa de batata recheada com frango e requeijão. “Esta é a campeã de preferência, representando cerca de 50% das vendas da iguaria nas 21 lojas da rede, distribuídas por 12 cidades do interior de São Paulo”, pontua.

Na rede, a coxinha é vendida em dois tamanhos — tradicional, ideal para um lanche, e mini, perfeita para festas — e com sabores pensados para agradar a todos os gostos e ocasiões, como calabresa com requeijão, costela com requeijão, frango, pernil e carne-seca.

“Entre as lojas com maior volume de vendas estão as duas unidades de Itatiba e a loja de Pedreira. De modo geral, o consumo e as preferências são bastante parecidos entre os nossos clientes, e a procura é maior no horário de almoço e fim de tarde”, conclui.

Sobre o Covabra

Com mais de 35 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) foi fundada em Limeira, interior de São Paulo, em 1989. Destacou-se por implantar um novo conceito de supermercado na região e por ser pioneira no uso de tecnologia com leitores ópticos em todos os seus caixas, promovendo mais eficiência e economia para os consumidores.

Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré (SP), com 13 mil m² de área construída, otimizando a logística e garantindo um abastecimento ainda mais eficiente para suas lojas.

Comprometida com a segurança alimentar e a sustentabilidade, a rede Covabra também passou a adotar práticas alinhadas ao RAMA (Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos), criado pela ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados). O programa garante a rastreabilidade dos alimentos, monitorando aspectos como resíduos de agrotóxicos e fornecendo informações que auxiliam na seleção consciente de produtores e fornecedores.

Atualmente, a rede Covabra conta com 21 lojas em 12 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 4 mil funcionários e oferecendo aos clientes uma ampla variedade de produtos, com foco na qualidade, segurança e economia.

