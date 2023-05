Dia das mães. Almoço em casa e gastos de até R$ 250

Chegando o dia das mães e o brasileiros foram ouvidos

Medindo as expectativas dos brasileiros nas datas mais importantes do varejo, a Score Retail, empresa de data retail da B&Partners, em parceria com a Hibou – empresa de pesquisa e insights de mercado e consumo – entrevistou 1123 pessoas para o levantamento do Pulso de Dia das Mães.

68% dos consumidores mostram que a celebração será intimista e com compromissos familiares em casa, seja recebendo ou não visitas ou indo ao encontro de parentes. Ao serem perguntados onde pretendem comemorar a data, as respostas foram:

33% ir para a casa da mãe ou sogra;

18% ficar em casa, sem receber visitas;

11% receber a família em casa,

6% ir para a casa de outros parentes;

5% ir a um restaurante com a família;

6% não pretendem comemorar;

20% não decidiram.

Ainda, quando questionado o que não pode faltar no Dia das Mães, as mais diversas palavras e sentimentos apareceram como respeito, histórias de família, união, música, presentes, comidas especiais, entre outros. No entanto, o que disparou foi 54% para almoço em família em casa, sendo que almoço com a família em restaurante apareceu apenas com 8%.

Os pratos tradicionais que não podem faltar na mesa apontam o destaque para dois queridinhos: churrasco (26%) e lasanha (25%). E como todo bom domingo, depois de muita comida e conversa em volta da mesa, a TV sempre acaba entrando em jogo, 50% dos entrevistados declararam deixar o aparelho ligado e a pesquisa mostra que é um momento dos canais capricharem nas programações.

Os entrevistados mostraram que o consumo de vídeos em streaming está em alta e a Netflix domina com 35%, seguida por Amazon Prime Videos (9%), Disney+ (8%), HBO Max e Globoplay (7% e 5%, respectivamente). Também foram citados Globo (34%); TV a cabo e canais fechados (29%); Youtube(15%); Record (11%); SBT (10%); Band (5%).

O que as mães querem ganhar?

Em relação às compras, a pesquisa perguntou para as mães quais seriam os segmentos de presentes escolhidos por elas. Dentre 18 opções, destacam-se com mais de 20% de escolha:

Vestuário, 41%;

Viagem, 39%;

Perfumes, 37%;

Calçados, 35%;

Bolsas e Acessórios, 30%;

Joalheria, 28%;

Bem-estar (Spa day, massagem, etc.), 24%;

Dia da beleza (estética), 20%.

Entre as demais opções indicadas pelas homenageadas estão: alimentos e bebidas, 19%; beleza e maquiagem, 19%; entretenimento (shows, cinema), 15%; eletrônicos, 14%; eletrodomésticos, 10%; artesanato, 9%; utilidades domésticas, 9%; decoração, 9%; assinatura de algo que goste, 2% e outros 2%.

O bolso está mais apertado este ano

A pesquisa viu que além das famílias se organizarem para uma programação mais informal, em suas próprias casas ou de familiares, o valor de investimento nos presentes também será menor:

46% está mais apertado e vai gastar menos que nos anos anteriores;

25% está igual aos outros anos, nada mudou;

17% mais apertado mas irá manter a tradição familiar;

10% melhor, mais vai manter os mesmos hábitos;

2% melhor e vai gastar um pouco mais.

“Praticamente metade dos entrevistados declararam que irão gastar menos do que nos anos anteriores, isso mostra que já tem alguns anos em que os consumidores estão escolhendo quais datas do varejo irão investir mais e outras menos, e o Dia Das Mães parece estar entrando numa seara mais sentimental do que material, ao contrário do Dia Das Crianças e Natal por exemplo”, analisa Ana Letycia, Head de planejamento da Score Retail.

Em busca de mais informações, a pesquisa perguntou quanto em valores os entrevistados pretendem gastar a mais de sua rotina financeira, englobando tudo o que será feito para si mesmo e para a família. O valor máximo de R$250 aparece em disparada, mostrando um ticket médio baixo considerando compra de alimentos, bebidas e presentes para a família.

72% declararam até R$250;

20% de R$250 a R$500;

6% de R$501 a R$1.000;

2% de R$1.000 a R$2.500.

“As datas comemorativas são momentos especiais, de experiências únicas. Ainda com a economia instável, os gastos menores demonstram cautela financeira o que não reduz a importância e o reconhecimento da data, construir lembranças é um valor importante para os brasileiros”, afirma Ligia Mello, coordenadora da pesquisa e sócia da Hibou.

Metodologia

A pesquisa foi feita por abordagem digital com 1123 respostas, 69% feminino e 31% masculino nos Estados SAO/POA/BHZ/RIO/SSA/CWB/BSB/REC/MAO/ABS. Na pesquisa também são levantadas informações básicas sobre renda familiar, que resultou no seguinte cenário: A++, 2%; A+, 4%; B1, 16%, B2, 23%; C1, 21%; C2, 11%; DE, 6% e N/A, 18%. O estudo foi feito em Março de 2023 e o resultado apresenta 2,9% de margem de erro.

Sobre a Score Retail

A Score Retail é uma empresa de deta retail da B&Partners .co – The Brandtech Network. O embasamento em dados e tecnologia, pré e pós implementação nos permite desenvolver as melhores soluções para cada tipo de problema em ambientes de compra ou de consumo. Somos especialistas em remodelar a construção de marcas e experiências.

Sobre a Hibou

A Hibou é uma empresa especializada em pesquisa e monitoramento de mercado e consumo, atuante há mais de 15 anos. A Hibou trabalha o tempo todo com informação e olhares inquietos sempre do ponto de vista do consumidor. A empresa produz conteúdo qualificado utilizando ferramentas proprietárias para aplicação de pesquisas e análises de profissionais com mais de 25 anos de experiência. A Hibou oferece pesquisas qualitativas, quantitativas; exploratórias; de profundidade; de campo; dublê de cliente; desk research; monitoramento de comportamento; presença de marca; expansão de região; expansão de mercado para produtos e serviços; teste de produto e hábitos de consumo.

