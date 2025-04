Os idosos atendidos pelo Programa da Melhor Idade do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa participaram na quinta-feira (10) de uma manhã dedicada à sua saúde e bem-estar. O “Dia de Saúde” 2025 aconteceu no Espaço Melhor Idade e ofereceu uma série de atividades voltadas à promoção da qualidade de vida dessa população. A programação contou com vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial, testes de glicemia e palestras sobre Saúde do Idoso e Saúde Mental.

Presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda destacou o carinho e a atenção da atual gestão municipal aos idosos. “Estamos aqui hoje para falar sobre saúde, a saúde dos nossos queridos idosos. Quero agradecer à gestão do prefeito Leitinho e do vice Mineirinho, que transmite cuidado e acolhimento para a nossa Melhor Idade, que está aqui para tratar do seu bem mais valioso: a vida”, afirmou.

Durante o evento, o psicólogo e psicanalista do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Wellington Miranda abordou um tema muito relevante para todas as idades: a procrastinação e seus impactos na saúde mental. “Hoje estivemos aqui falando sobre procrastinação e saúde mental, tema que tem a ver com todo ser humano que preza por um movimento em prol da sua saúde”, destacou.

Para o enfermeiro André Barros, a informação começa como forma de prevenção. “Estamos fazendo prevenção, que começa com palestras, tanto na área da saúde corporal quanto mental, além das aferições de pressão arterial, glicemia e da vacina contra a gripe”, explicou.

O evento destacou também a importância da prevenção e dos cuidados contínuos aos idosos. O pessoal da Melhor Idade aprendeu sobre sarcopenia, uma síndrome caracterizada pela perda progressiva de massa muscular, força e funcionalidade, comum em pessoas idosas e que impacta diretamente na autonomia e qualidade de vida.

De acordo com Marli Helena Santiago, aluna do Espaço Melhor Idade, o dia foi repleto de atenção e cuidado. “Hoje está tendo várias atividades importantes para cuidar da nossa saúde. Só tenho gratidão por este local e pelo amor e carinho com que somos tratados aqui. Quero agradecer em especial à Rose Miranda e a toda a sua equipe”, comentou.

O programa

Atualmente, o Programa da Melhor Idade da Prefeitura de Nova Odessa oferece gratuitamente aos cidadãos de 60 anos ou turmas com aulas gratuitas de ginástica, dança, pilates, coral, vôlei adaptado, jogos de mesa, artesanato, hidroginástica e etc, voltadas a homens e mulheres que buscam melhorar a autoestima e ampliar o convívio social.

Também acontece, uma vez por semana, uma programação especial do Projeto “Terça D”, com palestras, rodas de conversa, oficinas e aulas únicas sobre temas eventuais de importância para esta parcela da sociedade – recentemente, por exemplo, houve uma palestra sobre golpes de internet e por celular contra idosos.

Para se inscrever no Programa da Melhor Idade do Município, basta ter 60 anos ou mais e morar em Nova Odessa. As inscrições são feitas diariamente, em horário comercial, na sede do Fundo Social de Solidariedade e Espaço Melhor Idade, que fica na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro, em frente ao IZ (Instituto de Zootecnia).