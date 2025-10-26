Confira quais atendimentos estarão disponíveis na segunda-feira (ponto facultativo) e terça-feira (feriado)
A Prefeitura de Nova Odessa informa que no ponto facultativo da próxima segunda-feira (27/10) e no feriado da terça-feira (28/10), as atividades administrativas entram em recesso.
Nesses dias, a população pode contar com o pleno funcionamento dos serviços essenciais, que não serão interrompidos. Estarão em operação as equipes de Saúde (urgência e emergência), Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil e Saneamento (abastecimento de água e coleta de lixo).
Em caso de emergência, os contatos são:
• Defesa Civil: (19) 99545-6418
• Bombeiros: 193
• Polícia Militar: 190
• Guarda Municipal: (19) 3466-1900 / 153
• Coden Ambiental: 0800 771 1195
O expediente regular em todas as repartições públicas retorna na quarta-feira (30/10).