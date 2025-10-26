A Prefeitura de Sumaré informa à população o esquema de funcionamento dos serviços públicos municipais durante o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado na terça-feira, 28 de outubro. Em razão de emenda administrativa na segunda-feira, 27, as atividades nas repartições públicas serão suspensas nesses dois dias, com retorno normal na quarta-feira, 29 de outubro.

Os serviços considerados essenciais, no entanto, seguem funcionando normalmente.

Saúde: atendimento garantido 24 horas

Os atendimentos de urgência e emergência da Rede Municipal de Saúde serão mantidos durante todo o feriado prolongado. As unidades funcionam em regime de 24 horas:

UPA Macarenko – Rua Vinicius de Moraes, nº 380, Jardim Macarenko – (19) 3903-1455

UPA Matão – Av. Emílio Bosco, nº 1.620, Jardim Santa Clara – (19) 3864-1194

UPA Área Cura – Rua Luciano Ramos Ayala, nº 580, Jardim Denadai – (19) 3838-0018

PA Maria Antônia – Rua Isabel Luna Tavares, nº 63 – (19) 3832-1288

PA CIS Nova Veneza – Rua Paraíba, nº 211, Jardim Nova Veneza – (19) 3864-1305

Central de Ambulâncias de Transporte de Acamados – funcionamento ininterrupto, todos os dias

As farmácias municipais funcionarão na segunda (27) e terça-feira (28), das 8h às 17h, nas seguintes unidades: CIS Nova Veneza, USF Santa Clara e USF Denadai.

As Unidades de Saúde da Família (USFs), o Ambulatório de Especialidades e demais serviços da rede municipal estarão fechados na segunda (27) e na terça (28), retomando os atendimentos na quarta-feira (29), conforme o horário habitual de cada unidade.

Segurança e trânsito

A Policia Municipal, o Corpo de Bombeiros e os agentes de trânsito da SMMUR permanecem de plantão durante todo o período, garantindo o atendimento à população.

Serviços de limpeza urbana

O serviço de coleta de lixo domiciliar segue normalmente, sem alterações no cronograma.

Os cemitérios municipais estarão abertos para visitação das 7h às 17h, e o serviço de velório funcionará normalmente, conforme a demanda.

Repartições públicas

Os atendimentos nas unidades do Procon, Banco do Povo, Sebrae Aqui e nas secretarias administrativas estarão suspensos nos dias 27 (segunda) e 28 (terça), com retorno na quarta-feira (29).

Lazer e espaços públicos

As praças, parques e espaços de lazer do município permanecem abertos ao público, seguindo o horário regular de funcionamento de cada local.

Telefones de emergência

A população pode acionar os serviços emergenciais pelos seguintes canais: