A Prefeitura de Sumaré informa à população o esquema de funcionamento dos serviços públicos municipais durante o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado na terça-feira, 28 de outubro. Em razão de emenda administrativa na segunda-feira, 27, as atividades nas repartições públicas serão suspensas nesses dois dias, com retorno normal na quarta-feira, 29 de outubro.
Os serviços considerados essenciais, no entanto, seguem funcionando normalmente.
Saúde: atendimento garantido 24 horas
Os atendimentos de urgência e emergência da Rede Municipal de Saúde serão mantidos durante todo o feriado prolongado. As unidades funcionam em regime de 24 horas:
- UPA Macarenko – Rua Vinicius de Moraes, nº 380, Jardim Macarenko – (19) 3903-1455
- UPA Matão – Av. Emílio Bosco, nº 1.620, Jardim Santa Clara – (19) 3864-1194
- UPA Área Cura – Rua Luciano Ramos Ayala, nº 580, Jardim Denadai – (19) 3838-0018
- PA Maria Antônia – Rua Isabel Luna Tavares, nº 63 – (19) 3832-1288
- PA CIS Nova Veneza – Rua Paraíba, nº 211, Jardim Nova Veneza – (19) 3864-1305
- Central de Ambulâncias de Transporte de Acamados – funcionamento ininterrupto, todos os dias
As farmácias municipais funcionarão na segunda (27) e terça-feira (28), das 8h às 17h, nas seguintes unidades: CIS Nova Veneza, USF Santa Clara e USF Denadai.
As Unidades de Saúde da Família (USFs), o Ambulatório de Especialidades e demais serviços da rede municipal estarão fechados na segunda (27) e na terça (28), retomando os atendimentos na quarta-feira (29), conforme o horário habitual de cada unidade.
Segurança e trânsito
A Policia Municipal, o Corpo de Bombeiros e os agentes de trânsito da SMMUR permanecem de plantão durante todo o período, garantindo o atendimento à população.
Serviços de limpeza urbana
O serviço de coleta de lixo domiciliar segue normalmente, sem alterações no cronograma.
Os cemitérios municipais estarão abertos para visitação das 7h às 17h, e o serviço de velório funcionará normalmente, conforme a demanda.
Repartições públicas
Os atendimentos nas unidades do Procon, Banco do Povo, Sebrae Aqui e nas secretarias administrativas estarão suspensos nos dias 27 (segunda) e 28 (terça), com retorno na quarta-feira (29).
Lazer e espaços públicos
As praças, parques e espaços de lazer do município permanecem abertos ao público, seguindo o horário regular de funcionamento de cada local.
Telefones de emergência
A população pode acionar os serviços emergenciais pelos seguintes canais:
- Policia Municipal – 153
- Corpo de Bombeiros – 193
- Defesa Civil – (19) 3873-2656
- SMMUR – 0800 772 77 22