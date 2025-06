+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Prepare-se para um Dia dos Namorados super emocionante no Escape Hotel. Em 12 de junho, casais que forem jogar em uma das unidades da casa dos melhores jogos de escape de São Paulo serão presenteados com um cadeado personalizado com as iniciais da dupla para selar as juras de amor eterno.

E mais: o Escape Hotel vai dar também aquela força para quem quiser levar o romance para o próximo nível e emocionar o mozão com um pedido de casamento dentro da sala de escape. Pra combinar a surpresa, é só avisar a equipe do Escape Hotel no ato da reserva da sala e entregar as alianças no balcão de check-in no dia do jogo.

Já para escape lovers que curtem uma experiência de terror pra lá de assustadora e imersiva, o Escape Hotel preparou a Sexta-Feira 13 – que vai rolar em 13 de junho, com decoração temática caprichada em todas as áreas comuns das unidades Moema e Faria Lima e aparições surpresa de personagens do universo de horror a partir das 16 horas dentro das escape rooms.