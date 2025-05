Dia das Mães – comércio de Sumaré vai funcionar em horário especial

O comércio de Sumaré vai funcionar em horário especial neste sábado, 10/5, véspera do Dia das Mães. Para facilitar as compras de quem deixou a escolha do presente para a última hora, as lojas irão funcionar das 9h às 18h.

O Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio e neste ano, em Sumaré, a expectativa da ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) é de um aumento de 5,5% nas vendas, comparando com o ano passado.

Selma Koshoji, presidente da ACIAS, lembra que a procura pelo presente e as pesquisas de preços começaram logo no início do mês. Mas, tradicionalmente, o movimento e as vendas se intensificam nos dias que antecedem a data.

Entre os presentes mais procurados neste ano, estão roupas, acessórios, perfumes, cosméticos, eletrônicos, flores e chocolates. “O Dia das Mães é uma das principais datas comemorativas do ano, aquece o comércio e movimenta diversos segmentos da economia”, comenta Selma. A presidente da ACIAS lembra que além do movimento nas lojas, a data também aquece bares e restaurantes, já que muitas famílias optam em comemorar o dia fora de casa.

