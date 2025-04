A Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana promove, nesta segunda-feira (dia 7), um evento gratuito e aberto à comunidade, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. A ação será realizada a partir das 8h, no Jardim Botânico de Americana e contará com diversas atividades voltadas ao bem-estar e à promoção da saúde, como yoga na cadeira, momentos de relaxamento, verificação do Índice de Massa Corporal (IMC) e outras iniciativas que estimulam o autocuidado.

“Cuidar da saúde vai muito além do tratamento de doenças. Trata-se de um processo contínuo de prevenção e promoção do bem-estar físico, mental e social. Pequenas mudanças no dia a dia, como incluir momentos de relaxamento, atividades físicas e hábitos alimentares mais equilibrados, podem trazer grandes benefícios a longo prazo. Nosso compromisso, como cooperativa de saúde, é incentivar essa transformação, aproximando a população de práticas acessíveis e eficazes para uma vida mais saudável”, destaca Gustavo Quinteiro, diretor de Provimento da Saúde da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

A iniciativa está alinhada ao 7º princípio do cooperativismo (interesse pela comunidade) e reafirma o compromisso da Unimed com a promoção da saúde e qualidade de vida da população. A ação conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e de supermercados que fornecerão frutas aos participantes, fortalecendo o compromisso conjunto de incentivar práticas saudáveis e acessíveis para toda a comunidade.

“Iniciativas como esta reforçam para a sociedade a importância da atenção à saúde, através da prevenção de doenças e o cuidado com o bem-estar. O Grupo São Vicente tem orgulho de ser parceiro da Unimed para atender os colaboradores e beneficiários. Por isso apoia essa ação especial pelo Dia Mundial da Saúde, promovendo mais informação e cuidado para a comunidade. Juntos, seguimos incentivando hábitos mais saudáveis e um futuro melhor para todos”, disse Maíra Honório, gerente Executiva de Gente & ESG do Grupo São Vicente.

A Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana aposta constantemente em iniciativas como essa para celebrar datas comemorativas ligadas à saúde e ao bem-estar. No ano passado, a Cooperativa realizou uma ação especial em Santa Bárbara d’Oeste, junto à Secretaria Municipal de Saúde, englobando a prática de atividade física e uma apresentação teatral. O Dia Mundial da Saúde foi criado em 1948 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o objetivo de conscientizar a população para os diversos aspectos relacionados à saúde. De acordo com a definição da OMS, saúde é mais do que apenas a ausência de doenças, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social.

Serviço:

📅 Data: 7 de abril (segunda-feira)

🕗 Horário: A partir das 8h

📍Local: Jardim Botânico de Americana

(Rua Abrahim Abraham, s/n, Parque Residencial Nardini)