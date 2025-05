As campanhas para o abandono do tabagismo representam uma maneira de sensibilizar e encorajar os fumantes a largarem o cigarro, por isso datas como a do dia 31 de maio são importantes. “O Dia Mundial Sem Tabaco é uma oportunidade de rever nossos hábitos e mudar a rotina para melhor conhecendo dados que incentivam a largar o vício”, defende Paulo Leme Filho. Advogado e voluntário contra a dependência química, Leme Filho usa pesquisas recentes para convencer pais, amigos e dependentes a buscar ajuda.

“A maioria das pessoas começa a fumar antes dos 17 anos e, com o tempo, tornam-se dependentes da nicotina. Uma vez estabelecida a dependência, é difícil abandonar o cigarro, mesmo tendo pleno conhecimento de todos os malefícios que ele pode trazer. Por isso é importante ter informação, evitar o contato e trazer esse tema para a conversa”, adverte Leme Filho.

Vilão do meio ambiente

Segundo a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano e destrói nosso meio ambiente. O cultivo, fabricação e uso do tabaco envenena água, solo, praias e ruas das cidades com produtos químicos, resíduos tóxicos, bitucas de cigarro, incluindo micro plásticos, e resíduos de cigarros eletrônicos. Na campanha antitabagismo a OPAS passa as seguintes informações:

600.000.000 árvores são cortadas para produzir cigarros;

84.000.000 toneladas de CO2 liberadas no ar elevando a temperatura global;

22.000.000.000 litros de água usados para produzir cigarros.

Mas os mais prejudicados pelo cigarro são os humanos, que ficam doentes e intoxicados com o tabaco. O cigarro é composto por cerca de 4.700 substâncias tóxicas. Apresenta uma fase particulada (composta pela nicotina e pelo alcatrão) e uma fase gasosa (formada por monóxido de carbono, amônia, dentre outros). Como consequência da combustão do tabaco, essas substâncias tóxicas estão presentes na fumaça de cigarro, cachimbo, charuto, narguilé, fumo-de-corda, vape. Portanto, não existe forma e quantidade segura de consumo de tabaco.

Quem fuma?

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (2019), entre os adultos, a prevalência de usuários atuais de produtos de tabaco, fumado ou não fumado, de uso diário ou ocasional, foi de 12,8% (20,4 milhões de pessoas). Segundo a situação do domicílio, a parcela de usuários foi maior na área rural (14,3%) que na urbana (12,6%). Entre as grandes regiões, a prevalência variou de 10,7%, na Região Norte, a 14,7%, na Região Sul.

Quando você larga o cigarro:

– em 20 minutos, sua frequência cardíaca e pressão arterial caem;

– em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue volta ao normal;

– de 2 a 12 semanas, sua circulação melhora e sua função pulmonar aumenta;

– de 1 a 9 meses, a tosse e a falta de ar diminuem;

– em 1 ano, seu risco de doença cardíaca coronária é cerca de metade do de um fumante;

– em 5 anos, seu risco de derrame é reduzido ao de um não fumante;

– em 10 anos, o risco de câncer de pulmão cai para cerca da metade de um fumante e o risco de câncer de boca, garganta, esôfago, bexiga, colo do útero e pâncreas diminui;

– em 15 anos, o risco de doença cardíaca coronária é o de um não fumante.





A data

O Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, no mundo.