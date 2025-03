Dicas para aproveitar a temporada de neve no Chile em 2025

1) Planejamento é tudo: A primeira coisa que precisa ser feita é planejar a passagem, escolher os melhores dias e comprar a passagem aérea o quanto antes;

2) Documentação: Os brasileiros não precisam apresentar passaporte no Chile. É possível entrar no país apenas com a identidade, mas ela precisa estar na validade com 10 anos de uso;

3) Hospedagem: A temporada de neve é na época de alta temporada no país, por isso, a hospedagem tem uma tendência a ser mais cara. É importante assim que fechar a passagem, já pesquisar as melhores opções de hospedagem para não deixar para a última hora e ter surpresas nos valores;

4) Seguro viagem: O seguro viagem para o Chile não é obrigatório, mas é essencial. Esse é um gasto que ninguém quer ter mas quando aparece pode gerar muita dor de cabeça. Por isso é importantíssimo fazer um seguro viagem para não passar por perrengues em outro país;

5) Roupa: Vestimentas para a neve são caras, por isso é fundamental alugar essas roupas com agências especializadas ou no próprio Chile, como jaquetas impermeáveis, botas e outras peças específicas;

6) Passeios: A melhor maneira de conhecer os pontos turísticos no Chile com neve é com uma agência de viagens que vai te levar para os lugares certos. Conhecer as regiões por conta própria pode trazer algumas dores de cabeça. Entre as principais estações mais procuradas por turistas estão: El Colorado, Valle Nevado e Farellones.

