Dicas: casal que treina junto, permanece junto

O Dia dos Namorados (casal) significa demonstrar amor e carinho pelo/a companheiro/a, porém, para quem leva uma vida fitness, treinar junto com seu namorado ou namorada pode ser uma experiência gratificante e ansiosa para ambos. Além de fortalecer o relacionamento, a prática de exercícios físicos em conjunto traz uma série de vantagens para a saúde e o bem-estar de ambos os parceiros.

O treinamento em casal não apenas aumenta a força e a aderência ao exercício, mas também permite que o casal compartilhe metas, desafios e conquistas, promovendo um senso de união e parceria. Nesta era em que a saúde e o autocuidado são valorizados, treinar junto com o parceiro/a pode se tornar uma atividade prazerosa e uma forma de fortalecer ainda mais os laços afetivos.

Leia + Sobre todos os Esportes

Matheus Vianna, personal trainer criador do método Performance+, explica os benefícios do treinamento em casal, como diferentes atividades podem ser realizadas e como essa prática pode impactar positivamente a vida a dois.

Segundo Matheus, manter-se motivado para praticar exercícios físicos é um grande desafio. A rotina, o trabalho e as obrigações podem nos fazer deixar o treino para trás, por isso, manter um horário de treino fixo com namorado/a, amigo, parente ou até mesmo um personal pode influenciar no resultado final. Ter algum companheiro de treino aumenta o incentivo a alcançar as metas, além de ajudar a evitar que o treino seja desmarcado, pois isso também prejudicaria o seu parceiro.

“Muitas vezes, a prática de exercícios pode ser maçante. Afinal, ficar 30 minutos correndo na esteira não é algo que todo mundo gosta, mas quando temos um parceiro de treino, o contexto muda. Ter alguém para conversar enquanto se exercita pode deixar tudo mais leve.Treinar com um parceiro gera, na maioria das vezes, um ambiente mais descontraído e divertido. Isso pode acabar criando uma competição saudável entre os dois, o que pode, inclusive, ajudar a melhorar os resultados”, comenta o personal.

Para a professora Marcela Jardim (@falaseriotia), sexóloga, educadora sexual e psicanalista, treinar em casal vai além do corpo. É também um exercício de parceria, escuta e presença.

“Pela educação sexual e pela psicanálise, entendemos que o vínculo afetivo se constroi no cotidiano: na forma como olhamos, acolhemos e nos conectamos com o outro”, diz.

Quando o casal compartilha momentos de autocuidado e motivação

fortalece não apenas a saúde física, mas também o diálogo, o desejo e o respeito mútuo.

De acordo com ela, a intimidade se alimenta do encontro com o outro e nada mais potente do que transformar a rotina em espaços de afeto, presença e troca verdadeira.

Os treinos mais práticos a serem executados em dupla são os curtos e que proporcionam uma certa diversão e desafio para cumprir tarefas no formato de circuito, que são cumprir determinado exercício em estações, ou realizar um treinamento de musculação sem haver descanso. Exemplo: cumprir 5 rodadas de 5 exercícios e apenas descansar no final de cada série feita. Nesse formato, o treino fica mais dinâmico, trabalha a resistência cardiovascular, aumento de força e pode ser realizado em qualquer ambiente e lugar.

O personal lista os melhores exercícios para fazer junto do companheiro ou companheira, confira:

Polichinelo;

Agachamento Bilateral;

Abdominal Remador;

Flexão de Braço;

Agachamento Passada;

Remada inclinada com mochila.

Observação: realizar 5 rodadas de 30 segundos em cada exercício com 1 minuto de intervalo.

FONTES:

Matheus Vianna, personal trainer criador do método Performance+.

Com o objetivo de cuidar não apenas da capacidade física, mas também da saúde mental, o método promete resultado em até 12 semanas e visa ajudar os alunos que desejam chegar até a alta performance do corpo sem se machucar. Matheus é graduado em Educação Física pela Universidade Estácio de Sá, pós graduado em Ciência da Performance Humana pela UFRJ, Mestre em Ciências pela Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo (DDI/EPM/UNIFESP). O professor acumula experiência nas áreas de reabilitação de lesão e performance.

Professora Marcela Jardim (@falaseriotia), sexóloga, educadora sexual, psicanalista, professora de filosofia e palestrante em escolas com o projeto de educação sexual para crianças e adolescentes.