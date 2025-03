Servidor do setor de Educação e suplente de vereador do PL em Nova Odessa, Dílson Branco comemorou esta semana verba de R$ 100 mil para investir em reforma na Escola Estadual ‘Geraldo de Oliveira’, no bairro Monte das Oliveiras. O recurso foi obtido junto à deputada estadual Letícia Aguiar (PP) e anunciado ao lado do assessor Soldado Heber na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

“É uma parceria muito legal com a deputada Letícia Aguiar”, destacou Branco. “Essa conquista atende a demanda da escola por reforma. Agradeço a diretora Elisandra Cristina pela recepção. Tenho certeza que nossos alunos serão beneficiados com melhorias na estrutura da escola”, reforçou. De acordo com ele, já foram obtidas outras duas verbas para a Saúde Municipal.