A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (13) sessão solene para entrega do diploma de “Atirador Destaque do Ano” ao atirador Brayan Marcelo Mariano de Oliveira, por destaque no exercício de suas atividades no Tiro de Guerra 02-045 de Americana.

O diploma é entregue anualmente pela Câmara após indicação feita pelo Tiro de Guerra 02-045 do atirador que mais se destacou durante o ano. A honraria foi instituída em 2009 através de decreto legislativo de autoria do vereador da 14ª e 15ª Legislaturas Luiz Antonio Crivelari.

Participaram da solenidade os vereadores Fernando da Farmácia (PSD), Jacira Chávare (Republicanos), Renan de Angelo (Podemos) e Thiago Brochi (PL); o chefe de instrução do Tiro de Guerra 02-045, 1º Sargento Agnaldo Timóteo Domingos, e o autor do decreto que criou a homenagem, Luiz Antonio Crivelari, além de convidados, amigos e familiares do homenageado.

Durante o uso da palavra, o vereador Thiago Brochi, que presidiu a solenidade, destacou que a dedicação do atirador foi essencial para a sua escolha como homenageado. “Vejo aqui a emoção dos familiares, uma demonstração de que vocês estão levando esse jovem para o melhor caminho. Chegou o momento de você começar a construir a sua história, se for sua intenção seguir carreira na área, terá um futuro brilhante. Com muita dedicação e amor da família é possível conquistar todos os seus objetivos”, disse.

Trabalho

O chefe de instrução do Tiro de Guerra explicou que o trabalho desenvolvido ao longo do ano pela organização tem o objetivo de promover ensinamentos e preparar os jovens para a vida adulta. “O Tiro de Guerra é uma escola de civismo e cidadania, por onde já passaram mais de vinte mil jovens. Todas as pessoas que passaram pela instituição, deixaram a sua contribuição com a sociedade. Acreditamos que por reforçarmos os valores passados pelas famílias e com os ensinamentos do exército, melhores cidadãos são formados”, disse Sargento Domingos.

O autor do projeto que originou a homenagem, Luiz Crivelari, parabenizou a Câmara pela realização da sessão. “Hoje o atirador Mariano foi o escolhido entre vários jovens que merecem reconhecimento. Não foi uma decisão fácil, mas essa homenagem é muito justa pelo trabalho apresentado nesse ano. Essa é uma solenidade que teve início em Americana e hoje está espelhada em várias cidades do estado, é uma forma de homenagear os jovens que se dedicam pela população”, falou o ex-vereador.

Ao final, o homenageado exaltou o desempenho dos colegas ao longo do ano e comentou a importância do Tiro de Guerra como agente transformador na vida dos jovens. “Fico feliz de ter a honra de receber essa homenagem entre excelentes atiradores. Desde o primeiro dia, trabalhamos muito para trazer melhorias às nossas instalações e pelo nosso trabalho voluntário contribuir com a nossa cidade. Eu acredito que o Tiro de Guerra é algo importante não somente para a sociedade, mas também para Americana, pois na instituição são formados, além de atiradores, cidadãos melhores”, finalizou.

Biografia

Brayan Marcelo Mariano de Oliveira nasceu em Americana em 20 de junho de 2005.

Matriculado no Tiro de Guerra 02-045 Americana em 07 de março, já nos primeiros dias demonstrou devoção a Pátria, abnegação e uma enorme Fé na missão do Exército Brasileiro.

Foi voluntário para fazer o Curso de Formação de Cabos, sendo selecionado por seus méritos, se tornando monitor da Turma de 2025 do TG.

Em todo período que passou na caserna, o Monitor Mariano tem se destacado por seu elevado nível de comprometimento, trabalho em equipe, iniciativa, dedicação, disciplina e vontade: atributos que refletem no nível de confiança de seus superiores e pares para o cumprimento das missões recebidas.

Embora ainda jovem, o Monitor demonstra alto grau de responsabilidade e de profissionalismo em todas as tarefas que lhe são confiadas.

Monitor responsável e educado, sempre dando suporte e segurança aos colegas de serviço. Em essência, um líder nato, demostrado nas solenidades e formaturas onde atuou como Comandante da Tropa.

Seus atributos narrados retratam que assimilou e aperfeiçoou de maneira excepcional os valores, crenças e costumes que lhe foram ensinados no período de instrução, o que com certeza refletirá num desempenho exemplar em toda função de liderança que venha exercer e numa conduta reta de cidadão.

Seu esforço em fazer o que é certo, acreditar no que faz e pensar no próximo, lhe conduziram ao desempenho alcançado, o que refletiu na sua escolha como referência do efetivo matriculado no corrente ano.