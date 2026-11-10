Diploma Atirador Destaque do Ano Major Crivelari é entregue pela Câmara em sessão solene

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A Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (9) sessão solene para entrega do diploma de “Atirador Destaque do Ano Major Crivelari” ao atirador Vinícius Segantin, por destaque no exercício de suas atividades no Tiro de Guerra 02-045 de Americana.

O diploma é entregue anualmente pela Câmara após indicação feita pelo Tiro de Guerra 02-045 do atirador que mais se destacou durante o ano. A honraria foi instituída em 2009 através de decreto legislativo de autoria do vereador da 14ª e 15ª Legislaturas Luiz Antonio Crivelari.

A partir de 2026, a honraria passa a levar o nome de Crivelari em homenagem póstuma ao Major, falecido em abril deste ano. A alteração do nome foi motivada por decreto legislativo do vereador Thiago Brochi (PL). A solenidade contou também com uma homenagem à família de Crivelari.

Participaram da solenidade os vereadores Leco Soares (Podemos), Renan de Angelo (Podemos) e Thiago Brochi (PL); o chefe de instrução do Tiro de Guerra 02-045, Subtenente Agnaldo Timóteo Domingos, além de convidados, amigos e familiares do homenageado e do ex-vereador.

Durante o uso da palavra, o vereador Thiago Brochi, que presidiu a solenidade, retomou a carreira do Major Crivelari como vereador e agente de segurança. “Tive a honra e o prazer de trabalhar por anos ao lado do Major Crivelari aqui na Câmara Municipal. O meu início na política teve muito de seu apoio, o que me ensinou muito sobre a atividade legislativa. Essa homenagem tem a cara do Major Crivelari, que despertou o sonho de muitos jovens em seguir carreira nas forças de segurança. Major Crivelari, seu nome e seu legado são eternos na história de Americana, um homem público com a missão de tornar a nossa cidade melhor”, disse.

Normélia Aparecida Corte Crivelari, viúva do ex-vereador, discursou em nome da família. “Ele tinha muito amor por essa Casa, até mesmo depois de deixar de exercer o cargo de vereador, nunca deixou de acompanhar os trabalhos do legislativo. Tenho certeza de que, de onde ele estiver, está muito grato com essa homenagem e com o empenho dos atiradores da nossa cidade”, disse.

O chefe de instrução do Tiro de Guerra ressaltou a relevância do Tiro de Guerra para a formação de cidadãos e destacou a atuação do homenageado. “Essa instituição completa 80 anos em 2026, mais de 20 mil atiradores já passaram por aqui, jovens que após o serviço militar foram muito importantes para a sociedade. Parabenizo ao Vinícius por ter conquistado a alcunha de ‘Atirador Destaque’, algo que exige muita disciplina, coragem e sentimento de espírito público. Que seu trabalho continue baseado na honestidade, trabalho em equipe, determinação e respeito às instituições desse país, apontou o subtenente Domingos.

O homenageado utilizou a palavra para agradecer a concessão da honraria. “É com imensa honra e respeito que recebo essa premiação. Foi um privilégio de ter participado da turma que marca os 80 anos do Tiro de Guerra de Americana, uma instituição que tem imensas contribuições à cidade. Deixo aqui meus cumprimentos aos meus superiores. Fui aluno de pessoas exemplares tanto no aspecto profissional, quanto pessoal, deixando lições importantíssimas sobre civilidade. Agradeço aos meus familiares e amigos que sempre me apoiaram e incentivaram e a todos os funcionários do Tiro de Guerra pelo comprometimento e respeito que tiveram conosco esse ano. Aos meus colegas de farda levo comigo nossa camaradagem. Tive contato com pessoas muito diferentes com características incríveis. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos”, finalizou.

Biografia

Vinícius Segantin nasceu na cidade em Americana em 2007, filho de Regiane de Souza Segantin e Reginaldo Magalhães Segantin. Foi matriculado no Tiro de Guerra 02-045 Americana em março de 2026. Nos primeiros dias de TG o Atirador Vinícius já demonstrou devoção a Pátria, abnegação e uma enorme Fé na missão do Exército Brasileiro.

Foi voluntário para fazer a capacitação de Auxiliar de Instrutor, sendo por seus méritos, um dos selecionados para realização da fase adicional de instrução, concluindo com aproveitamento e tornando-se Auxiliar de Instrutor da Turma de 2026 “Turma Duque de Caxias”.

Em todo período que passou na caserna desde sua matrícula até o momento, o Auxiliar de Instrutor Vinícius se destacou por seu elevado nível de comprometimento, trabalho em equipe, iniciativa, dedicação e que refletem um olhar solidário ao próximo, contribuindo ativamente nas campanhas de doação de sangue, campanha do agasalho e campanha de arrecadação de alimentos. Atributos que refletem no nível de confiança de seus superiores e pares para o cumprimento das missões recebidas.

Por seu empenho, disciplina e dedicação, foi escolhido pelos seus superiores como Atirador Destaque do mês em abril deste ano e posteriormente como Atirador Destaque do Ano de Instrução de 2026.

Seus atributos narrados retratam que assimilou e aperfeiçoou de maneira excepcional os valores, crenças e costumes que lhe foram ensinados no período de instrução, o que com certeza refletirá num desempenho distinto em toda função de liderança que venha exercer e principalmente estará motivado a permanecer numa conduta reta de cidadão.

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