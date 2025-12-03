Delegacia especializada de Americana divulgou dados entre janeiro e outubro de 2025

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana divulgou, nesta terça-feira (2), um relatório oficial com os resultados das ações realizadas entre janeiro e outubro de 2025. Os dados fazem parte das estatísticas oficiais da Polícia Civil do Estado de São Paulo e ainda não incluem os meses de novembro e dezembro.

Segundo o documento, a unidade — que integra o Deinter-9 (Piracicaba) e está localizada na Avenida Orlando Dei Santi, em Americana — apreendeu 1.077,62 quilos de drogas, ultrapassando a marca de uma tonelada de entorpecentes retirados de circulação. O total reúne diferentes tipos de drogas, como maconha, cocaína, crack, ecstasy e outras substâncias.

Os principais números divulgados pela Dise são: 44 autos de prisão em flagrante lavrados, 53 pessoas presas em flagrante e 1.077,62 kg de drogas apreendidas – maconha (907,4 kg), cocaína (153,9 kg), crack (16,1 kg), ecstasy (15 comprimidos) e 253 unidades de outras drogas. Além disso, a Dise também contabilizou a apreensão de R$ 43.544,90 em dinheiro, valor associado à atividade do tráfico de drogas.

Em nota, a Polícia Civil destacou que a divulgação das estatísticas tem como objetivo “garantir transparência e reforçar o compromisso da instituição com o combate ao tráfico de drogas na região abrangida pela Delegacia Seccional de Americana”.

Os resultados refletem, segundo o órgão, o trabalho contínuo e efetivo das equipes policiais no enfrentamento à criminalidade e na desarticulação de organizações envolvidas no comércio ilegal de entorpecentes.

A Polícia Civil informou ainda que uma planilha completa com as estatísticas oficiais foi elaborada com base nos dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e que novos números serão acrescentados quando o balanço dos meses de novembro e dezembro for concluído.