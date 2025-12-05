Maior apreensão de drogas no ano na região, de R$ 2,3 milhões, ação foi realizada em Santa Bárbara

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana realizou, na madrugada desta sexta-feira (5), a maior apreensão de drogas do ano na região. A ação, batizada de “Operação Samurai”, resultou na interceptação de uma carreta bi-trem carregada com 2.021 tijolos de maconha, totalizando 1.507,4 quilos do entorpecente.

A abordagem ocorreu no km 11 da Rodovia Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste, após trabalhos de inteligência e monitoramento pelo sistema Muralha Paulista. Os investigadores identificaram que o veículo, uma Scania emplacada em Goiânia, trafegava entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste transportando grande quantidade de drogas.

Carga

Segundo a Polícia Civil, o motorista, M.V.L., de 33 anos, confessou aos agentes que levava a carga ilícita escondida em meio a banheiros químicos e que receberia R$ 25 mil pelo transporte. Ele foi detido no local e a carreta escoltada até a sede da Dise, onde a droga foi encontrada durante vistoria minuciosa.

Avaliada em aproximadamente R$ 2,3 milhões, a carga é considerada pela unidade a maior apreensão realizada em 2025.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante e teve a detenção ratificada pela autoridade policial. Após os procedimentos de praxe, ele será submetido a exame cautelar e encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde ficará à disposição da Justiça para audiência de custódia.