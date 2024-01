Mãe e filho são presos pela DISE em operação contra o tráfico no Boer

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, no início da tarde desta quinta-feira, “Operação VERONA”, decorrente de investigações que apuravam denúncias a respeito do intenso e recorrente tráfico de drogas na região do Jardim Boer, em Americana.

A denúncia noticiava, ainda, que os envolvidos na distribuição das drogas seriam mãe e filho, “a família do tráfico”. Hoje, policiais da DISE em trajes e viaturas descaracterizadas, passaram a monitorar o local de forma velada. Durante a campana, ao menos 03 movimentações similares a venda de entorpecentes foram flagradas pelas equipes, embasando a fundada suspeita para a ação policial.

Aproveitando-se de momento oportuno, quando uma pessoa chegou ao imóvel alvo das investigações e abriu o portão, foi realizada a abordagem tática dos investigados, que estavam na garagem, sentados em cadeiras. Ao perceberem a ação dos policiais da DISE, houve tentativa de fuga, que foi frustrada pela ação dos agentes.

Com a mulher, foi localizado um saco plástico contendo maconha. No interior da casa, foram encontrados dinheiro, 33 pinos com cocaína, 02 balanças de precisão, 02 celulares, 01 maquininha de cartão e embalagens vazias. Na garagem, mãe e filho se revezavam na venda das drogas, conforme constava na denúncia.

Diante dos fatos como se apresentavam no local, foi dada voz de prisão aos responsáveis pelas drogas, sendo conduzidos juntamente com as apreensões à sede da DISE. A Autoridade Policial tomou ciência dos fatos e confirmou o flagrante, adotando as medidas cabíveis de Polícia Judiciária.

Após a conclusão dos trabalhos na sede da delegacia, os indiciados foram submetidos a exame cautelar e escoltados à Cadeia Pública de Sumaré e à Cadeia Pública de Monte Mor, onde aguardarão por Audiência de Custódia.