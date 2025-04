Dise prende cinco e apreende 20 kg de cocaína

Em nova operação para combater o tráfico na região, a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana prendeu nesta terça-feira (8) uma quadrilha boliviana com R$ 500 mil em drogas na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), entre Campinas e Sumaré.

Entre os cinco detidos, apenas uma envolvida era brasileira. A operação “Castelhanos” resultou ainda na apreensão de 20,2 quilos de cocaína.

De acordo com a polícia, houve abordagem a um Volkswagen Polo na altura do km 143 da Rodovia Dom Pedro I (SP-65).

No carro, havia cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres. Entre os ocupantes, quatro eram de origem boliviana e apenas uma das mulheres brasileira, uma empresária com passagem criminal por latrocínio (roubo seguido de morte).

Turma da Dise encontra cocaína

Na busca, os investigadores encontraram 20 tijolos de cocaína, com valor estimado em meio milhão de reais. Além das drogas, a polícia apreendeu cinco celulares, uma caderneta com anotações do tráfico e o carro.

A quadrilha boliviana foi escoltada para a sede da Dise e todos receberam voz de prisão em flagrante, sendo transferidos para a cadeia, onde aguardam audiência de custódia. O Consulado da Bolívia também foi notificado sobre o caso. Com essa nova apreensão, a Dise de Americana acumula R$ 2,5 milhões em drogas retiradas das ruas em uma semana.

