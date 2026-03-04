Polícia Civil apreende 318 porções de maconha, cocaína e crack com dupla no Conquista

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana realizou na manhã desta quarta-feira (4) a Operação “Dodge”, com foco no combate ao tráfico de drogas no bairro Conquista, em Santa Bárbara d’Oeste.

A ação foi desencadeada após reiteradas denúncias apontarem intensa movimentação de traficantes em um barraco de madeira localizado no final da Rua Plácido Ribeiro Ferreira, esquina com a Rua Aparecido Soares. A partir das informações, foram realizados trabalhos de investigação e inteligência policial que identificaram dois homens suspeitos de gerenciar, vender e distribuir entorpecentes na região.

Com o avanço das apurações, a autoridade policial representou por mandados de busca e apreensão, que foram expedidos pela Vara Regional das Garantias de Piracicaba. A operação contou com apoio de equipes operacionais e do Canil da Guarda Municipal de Santa Bárbara.

Biqueira

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os investigados — um pintor de 43 anos, conhecido como “Lele”, e um vendedor de 36 anos, apelidado de “Tony” — foram abordados após, segundo a polícia, abastecerem a chamada ‘biqueira’ e realizarem o fechamento contábil das vendas feitas durante a madrugada.

Nas buscas, os policiais apreenderam 179 pinos de cocaína (178 gramas), 47 pedras de crack (60 gramas) e 92 porções de maconha (200 gramas), totalizando 318 porções de drogas. Também foram recolhidos três aparelhos celulares e R$ 40 em dinheiro.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados à sede da Dise, onde a prisão foi ratificada. Após exame cautelar, os indiciados serão levados à Cadeia Pública de Sumaré e permanecerão à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.