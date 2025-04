Policiais da Dise (Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes) deflagraram no início da madrugada desta quinta-feira a Operação “ALL BLACK”, com objetivo de continuar as investigações realizadas há cinco meses no combate ao tráfico de drogas pela área da Seccional de Americana. Foi apurado que os entorpecentes eram enviados de outro Estado para nossa região. Na terça-feira (1º) um homem foi preso com 68 quilos de cocaína, em Hortolândia. O inquérito apurou que parte das drogas tinha como ponto de partida a cidade de Ribeirão Preto.

Os agentes realizaram diligências e encontraram um homem em pé, com o portão parcialmente aberto, em atitude suspeita e aparentando estar vigiando a rua. No momento em percebeu a aproximação da viatura policial, o cidadão abandonou o local, fugindo e arremessando o telefone celular no telhado de um imóvel vizinho. Os investigadores da Dose abordaram o indivíduo e detiveram, com o celular sendo recuperado.

A outra equipe de investigação conseguiu visualizar que no quintal da casa outra pessoa permanecia em pé, ao lado de alguns tijolos pretos espalhados pelo chão. O suspeito também foi abordado, sendo constatado que os objetos eram 23 peças de cocaína (1kg cada), drogas avaliadas em R$ 500 mil. Também no imóvel foi encontrada uma máquina de contar dinheiro em cédulas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos acusados: J.A.P.S. (vulgo “Zóio”) e L.R.S., o “Gordo”, ambos de 37 anos.

Juntamente com as apreensões, os detidos foram escoltados para a sede da Dise de Americana em continuidade ao inquérito policial que apura o crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante delito, adotando as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. Após a lavratura da prisão em flagrante, os indiciados foram submetidos a exame cautelar e transferidos para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardavam por audiência de custódia.