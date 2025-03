Disputa de MCs agita Santa Bárbara na Batalha do CEU deste sábado (29)

Neste sábado (29) a tradicional Batalha do CEU de Santa Bárbara d’Oeste promete mais um dia de rimas e muito talento no CEU das Artes. O evento, no modelo bate e volta, contará com oito vagas sorteadas para competidores, garantindo uma disputa acirrada entre os Mcs. As inscrições serão abertas às 18 horas e encerradas às 19 horas, momento em que a batalha terá início.

Os participantes devem estar atentos ao cronograma do evento. A organização reforça a importância do respeito entre os participantes e o público. Durante as batalhas, é essencial manter o silêncio e prestar atenção nas rimas para garantir uma votação justa.

Além disso, discursos de ódio, como machismo, homofobia, racismo e xenofobia, não serão tolerados. Caso alguma dessas regras seja infringida, o MC será desclassificado e a batalha será interrompida imediatamente.

A Batalha do CEU acontece mensalmente com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, tem entrada gratuita e visa dar prioridade a artistas regionais e poetas, onde os adversários têm como foco as palavras e a informação.

Para mais informações e atualizações sobre o evento, o público pode acompanhar o perfil oficial no Instagram: @batalhaceuarts.

O CEU das Artes está localizado na Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no bairro Planalto do Sol II.

