Os vereadores de Americana aprovaram, na sessão desta terça-feira (24), o projeto de lei do Poder Executivo que oficializa a doação para Cosmópolis das 95 pistolas calibre .40 entregues em dezembro de 2023 à Gama (Guarda Municipal de Americana). Os itens foram doados ao município americanense pelo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o deputado federal licenciado Guilherme Derrite, a pedido do vereador Thiago Brochi (PL).

As armas têm custo estimado de R$ 135 mil e eram utilizadas pela Polícia Civil antes de serem entregues para a Gama. O vereador e guarda municipal de Cosmópolis, GM Fábio (Podemos), esteve na sessão acompanhando a votação. A informação passada é que o armamento vai beneficiar os mais de 100 GCMs em Cosmópolis, reforçando a tropa. Brochi destacou que as pistolas vão auxiliar o município vizinho e agradeceu ao trabalho de Guilherme Derrite.

Na justificativa do projeto, o Executivo americanense explicou que a Gama tem realizado a substituição gradual de seu armamento com o objetivo de ampliar a eficiência operacional da corporação e garantir maior segurança aos guardas de Americana. O documento assinado pelo prefeito indica que, entre o período de recebimento das pistolas e a efetiva distribuição do armamento, a Gama adquiriu equipamentos ‘mais modernos e eficientes’.

Os modelos adquiridos posteriormente são pistolas Glock G45 calibre 9 mm. Nos últimos anos foram adquiridas 190 armas e mais 112 o processo está em andamento, sendo a 9mm o novo padrão da corporação após uma ‘análise técnica e operacional’. Dessa maneira, a Guarda Municipal passou a considerar ‘desnecessária’ a manutenção de outros modelos em seu acervo. Entretanto, quando houve a entrega, Brochi e Derrite frisaram que as pistolas .40 estavam ‘aposentando’ os antigos revólveres calibre 38 da corporação.

Equipamentos

Na época, a própria Prefeitura citou que iria incorporar as 95 pistolas ao acervo da Gama e ampliar a capacidade de resposta da tropa. Ainda conforme as explicações no projeto, depois de uso contínuo do novo armamento, a Gama entende que os outros equipamentos demonstram desempenho superior, sem apresentar falhas mecânicas ou corrosão. Os equipamentos foram submetidos a ambientes de alta umidade e operação prolongada durante o período de testes.

“Considerando que os armamentos antigos e os recebidos em doação não se enquadram mais nas diretrizes operacionais da corporação e são atualmente excedentes ao acervo ativo da Gama, propõe-se sua doação para outra instituição pública/força de segurança, no caso, o município de Cosmópolis, para uso de sua Guarda Municipal”, cita o documento. A corporação considera tanto os revólveres calibre .38 e as pistolas .380 antigas, quanto as pistolas calibre .40 como “excedentes”.

O Executivo ainda alega que a doação das armas para Cosmópolis atende aos princípios da economicidade, da eficiência administrativa e da cooperação entre municípios. Líder de governo, o vereador Lucas Leoncine (PSD) reforçou que o armamento doado à Americana por Derrite e pedido de Brochi havia chegado em momento de transição. Que as pistolas tiveram serventia e agora o novo padrão é 9mm. “Vai servir muito a cidade de Cosmópolis”, emendou o presidente da CM, Léo da Padaria (PL).

O vereador Levi Rossi (PRD) também destacou a importância de auxiliar a cidade de Cosmópolis, que é fronteiriça e colabora de certa forma com a segurança pública americanense. “São muito próximos e nossa cidade continua sendo beneficiada indiretamente”, ressaltou. Levi mencionou a proximidade dos bairros Pós-Anhanguera, como Monte Verde e outros. “O prefeito Chico Sardelli está de parabéns e nossa segurança continua sendo beneficiada”, conclui.

