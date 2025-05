Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta terça-feira, dia 13, mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue, das 9 às 12 horas, no Lions Clube – Rua dos Antúrios, nº 96, no Jardim Dulce. Para participar, não é necessário agendamento prévio nem estar em jejum, é obrigatório apresentar um documento original com foto e atender os pré-requisitos, conforme lista abaixo. Após essa campanha, as próximas datas programadas para este ano são: 8 de julho, 9 de setembro e 11 de novembro.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com o Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800 722 8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. As informações completas sobre as campanhas estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp pelo link: https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo

As campanhas são organizadas em parceria entre o Hemocentro da Unicamp e a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio do Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste, Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, São Rafael Mais Saúde, Supermercados São Vicente, Bella Pane Pães e Doces e Confraria Há Bares que Vêm Para o Bem.

Confira as orientações e pré-requisitos do Hemocentro:

Para ser doador de sangue:

Ter entre 18 e 69 anos; serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal, para cada doação.

Maiores de 60 anos não podem realizar a doação pela primeira vez

Pesar, no mínimo, 50 kg

Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e, após o almoço, aguardar 3 horas

Estar descansado

Não pode fumar até 2 horas antes e 2 horas depois da doação

Não pode doar sangue:

Estiver com gripe, resfriado ou infecção acompanhado de febre

For portadora de sífilis (cancro), malária (maleita) ou doença de Chagas

For alcoólatra crônico, ou tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas (Prazos inferiores e consumo de pequenas quantidades, devem ser avaliados pelo profissional da triagem)

Tiver sido exposto a situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis

História atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas

Tenha contraído Hepatite após os 11 anos de idade

Tenha realizado endoscopia há menos de 6 meses

Estiver grávida, em período de até 3 meses pós-parto ou estiver amamentando

Para quem teve dengue:

Pessoas que tiveram dengue clássica podem doar um mês após a cura

Pessoas que tiveram dengue hemorrágica podem doar seis meses após a cura

Intervalo para doações:

Homens: 60 dias (máximo 4 vezes nos últimos 12 meses)

Mulheres: 90 dias (máximo 3 vezes nos últimos 12 meses)

Idade entre 60 e 69 anos: 180 dias (máximo 2 vezes nos últimos 12 meses)

Procure orientação:

Estiver tomando medicamentos, tiver tomado vacina recentemente e/ou estiver em tratamento médico.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue de Santa Bárbara d’Oeste

Terça-feira (13), das 9 às 12 horas

Local: Lions Clube SBO | Rua dos Antúrios, 96, Jardim Dulce, Santa Bárbara d’Oeste

Mais 76 bolsas são arrecadadas em Nova Odessa

A 2ª edição da Campanha “Doe Sangue Doe Vida” de 2025 em prol do Hemocentro do HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) lotou o Ambulatório de Especialidades Médicas de Nova Odessa no último sábado, dia 10 de maio. Estiveram presentes 89 candidatos, dos quais 76 estavam aptos e fizeram a doação.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) esteve presente, agradecendo e incentivando a população a doar sangue e, assim, salvar vidas. “Doar sangue é um ato de amor ao próximo e à vida, então é muito importante que as pessoas que podem façam essa doação periódica”, lembrou.

Somando o resultado com a primeira campanha deste ano, realizada no mês de fevereiro, já foram arrecadadas 177 bolsas de sangue no total em Nova Odessa, total que pode salvar a vida de mais de 700 pessoas – pois cada bolsa de sangue tem o poder de salvar até quatro vidas distintas.

Promovida pelo Lions Clube e Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Saúde, a segunda campanha do ano foi considerada um sucesso pelos organizadores, principalmente em função da grande presença de mulheres e jovens em geral – públicos que desta vez eram os “alvos” da divulgação do Lions e da Secretaria de Saúde da Prefeitura.

Para Analice Rebeschini, moradora do Jardim São Jorge, doar sangue é um gesto rápido, simples e que salva vidas. “É super seguro, simples e pode salvar a vida de quem está precisando. Se você tem medo, não corre nenhum risco e os profissionais são muito atentos e cuidadosos no processo”, afirmou a jovem.

Os homens também compareceram em peso e demonstraram sua solidariedade e amor à vida do próximo. “Nós precisamos nos sensibilizar e doar sangue para abastecer os estoques dos hospitais, assim, salvamos a vida de muitas pessoas que necessitam”, disse o morador do Recanto Ceci, José Luiz.

“É muito importante doar sangue, pois salvamos muitas vidas. A cada doação, quatro pessoas podem ser beneficiadas. O processo é rápido e muito simples, as pessoas precisam se conscientizar da importância e virem doar”, concluiu o munícipe Valdeir de Assis.

A campanha tem o apoio da Polícia Militar, Colégio Conexão, Escoteiros do Ar, ETEC (Escola Técnica Estadual) e Faculdades Network. As coletas periódicas ocorrem quatro vezes ao ano e visam repor os estoques de sangue do Hemocentro, que cede bolsas para os pacientes do município e de dezenas de outras cidades da região.

“Muitas pessoas não percebem a importância de doar sangue. Doar não dói, não engorda, não emagrece, não afina nem engrossa o sangue e não enfraquece a pessoa. Mas salva até 4 vidas humanas. Sangue não se vende nem se compra, apenas se doa, com amor ao próximo e à vida”, apontou recentemente a presidente do Lions Nova Odessa, Rita Jirschik da Cruz.