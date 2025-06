O Grau Técnico Sumaré realiza até o dia 28 de junho a 2ª Gincana “IMPORTE-SE, DOE SANGUE!”, em parceria com o Hemocentro da Unicamp, Posto do Hospital Estadual Sumaré (HES). O objetivo da iniciativa é incentivar a doação de sangue, que costuma cair nesta época do ano, por conta das baixas temperaturas.

As pessoas interessadas podem fazer a doação de sangue diretamente no HES, onde há um Posto do Hemocentro. A coleta é feita de segunda-feira a sábado, das 7h30 às 12h.

Adriana Guerra, gestora do Grau Técnico Sumaré, explica que durante a gincana, alunos, professores e a comunidade são incentivados a doar sangue. “Incentivar a doação e destacar a importância deste gesto de solidariedade fazem parte do nosso compromisso que vai além da sala de aula”, comenta Adriana.

Durante a gincana, a conscientização sobre o tema também é levada para as ações que o Grau Técnico realiza fora da escola. Nesse final de semana, por exemplo, o Grau Técnico participou da 15ª Festa da Cultura Japonesa com serviços de saúde, como aferição da pressão arterial. E, paralelamente ao atendimento prestado ao público, professores e alunos divulgaram a campanha.

Procedimento

O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Para ser um doador, o candidato deve ter entre 18 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e hidratado. Para quem já tem mais de 61 anos, só poderá doar se a primeira doação foi feita antes dos 61.

Cada doação é capaz de ajudar até quatro pacientes que necessitam de transfusão. O Hemocentro da Unicamp é responsável pela distribuição de sangue para os hospitais públicos e filantrópicos da região.

A 2ª Gincana “IMPORTE-SE, DOE SANGUE!” acontece no mês em que é realizada a campanha mundial Junho Vermelho, que enfatiza a importância da doação de sangue e reforça a conscientização das pessoas a respeito dessa prática para que se torne um ato permanente. O hábito da doação de sangue regular por parte da população é o que garante a manutenção dos estoques no Brasil.

