A Prefeitura de Nova Odessa em parceria com o Lions Club, realiza, neste sábado (13/12), mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue no município. O material coletado será direcionado para o Hemocentro do Hospital de Clínicas da Unicamp, responsável pelo fornecimento de bolsas de sangue para a rede hospitalar regional. A coleta será realizada das 8h30 às 12h, no Ambulatório de Especialidades Médicas, localizado na Avenida João Pessoa, nº 833, Centro.

Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50kg e estar em boas condições de saúde. Menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal. Recomenda-se que o voluntário esteja bem alimentado, tenha dormido adequadamente e não tenha ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas.

Pessoas com sintomas de COVID-19, ou teste positivo sem sintomas, deverão aguardar 10 dias para doação. Em caso de terem feito tatuagens ou piercings recentemente, deverão esperar 6 meses após a realização desses procedimentos. Para tatuagens ou piercings realizados na cavidade oral e/ou região genital, a inaptidão é de 12 meses após a retirada, devido ao risco permanente de infecção.

Em 2025, a Prefeitura de Nova Odessa em parceria com o Lions Club já realizou três edições da campanha, que resultaram na doação de 283 bolsas de sangue, sendo 101 em fevereiro e 76 em maio e 106 em agosto.