No dia 27 de março, às 19h, no Centro de Memória de Santa Bárbara d’Oeste, vamos exibir o documentário “Lute Como Uma Menina”, que retrata a resistência das estudantes secundaristas durante as ocupações das escolas em 2015.

Esse momento histórico mostrou a força da juventude e a importância da luta estudantil e feminista.

Após a exibição, teremos um debate sobre feminismo, juventude e resistência.

Quando? 27/03 (quinta-feira) – 19h

Onde? Centro de Memória – Rua João Lino, 362, Vila Olinda, SBO

Entrada gratuita

Chame as amigas, os amigos e venha fortalecer a luta!

