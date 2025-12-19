Cidade registra mais ocorrências de homens agredindo mulheres

Duas ocorrências de violência doméstica registradas pelo 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) na quinta-feira (18) terminaram com a prisão dos autores em Sumaré. Os casos foram atendidos em bairros distintos do município e encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Na manhã de quinta-feira, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência no Jardim Basilicata. No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro em ocasiões anteriores e novamente na data dos fatos, mesmo havendo medida protetiva de urgência em vigor contra o autor.

Segundo o registro, a mulher foi até a residência do agressor para retirar pertences pessoais quando ocorreu a nova agressão, além de ameaças. Diante da situação, as partes foram conduzidas à DDM, onde a ocorrência foi registrada e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já no período da tarde, outra equipe policial atendeu uma ocorrência de violência doméstica na região central da cidade, na Avenida Rebouças. No endereço, o homem alegou que estaria se defendendo, mas admitiu a agressão contra a esposa. A vítima confirmou os fatos e apresentou lesões, além de relatar ameaças.

Conforme registro da ocorrência, após a intervenção policial, as partes também foram levadas à Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi elaborado o boletim de ocorrência. O agressor permaneceu preso à disposição da Justiça.