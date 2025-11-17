Dupla atraiu adolescente para barraco, onde cometeram agressões sexuais e ainda fizeram machucados, no Jardim São Manoel

Na madrugada desta segunda-feira (17), dois homens – 29 e 58 anos – foram presos em flagrante suspeitos de estuprar, causar lesões físicas e manter em cárcere um adolescente de 14 anos em Nova Odessa.

De acordo com a GCM (Guarda Cívil Municipal), por volta de 1h, os guardas foram chamados a comparecer ao ‘Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia’ para atendimento de uma ocorrência de possível estupro de vulnerável e lesão corporal.

Na unidade de saúde, os GCMs foram informados de que o adolescente ficou refém dos homens por pelo menos duas horas. Segundo depoimento, por volta de 22h de domingo (16), um dos suspeitos chamou o garoto para ir ao barraco do amigo, no São Manoel, para tomar refrigerante e comprar cigarros. Ao chegar no imóvel, outro homem estava lá.

Em seguida, começaram as agressões sexuais. Além disso, os dois queimaram o menor com cigarro nas costas e pescoço, também fazendo alguns cortes com faca em seu corpo. O garoto ainda foi obrigado a usar entorpecentes e ameaçado de morte, caso contasse o ocorrido para alguém.

O jovem só conseguiu escapar quando seu tio foi ao barraco procurar por ele. Neste momento, ele aproveitou que os suspeitos abriram a porta e conseguiu fugir. Com as informações dos suspeitos e o endereço, os guardas foram ao local e encontraram os dois indivíduos, que confessaram que estiveram com o menino.

Ainda conforme informações da GCM, ambos os acusados foram levados até o plantão policial, onde o delegado deliberou pela prisão em flagrante por estupro de vulnerável, lesão corporal e cárcere privado.