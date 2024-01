Dois moradores de Santa Bárbara ganham R$ 104 mil na Mega-Sena

Duas apostas registradas na Loterias Baldin do Supermercado São Vicente da Rua Limeira, em Santa Bárbara D’oeste foram contempladas pelo concurso 2677 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal no último dia 18/01.

Ambas as apostas acertaram cinco das seis dezenas e por pouco não receberam o prêmio máximo que estava avaliado em R$ 31.000.000,00. Ninguém acertou.

Ao todo, 47 apostadores acertaram os 5 dígitos e cada um recebeu R$ 52.422,61. Oito apostas registradas em Americana e duas em SB marcaram quatro dezenas corretas e receberam R$ 909,50.

As dezenas corretas foram: 03-07-32-34-42-54, o prêmio está acumulado para amanhã (23) em R$ 38 milhões.

