Na noite desta segunda-feira (28), policiais militares prenderam dois homens em flagrante por tráfico de drogas na Vila Valle, em Sumaré. Ambos os acusados tentaram fugir da abordagem policial. A equipe da PM realizava patrulhamento no intuito de prevenção e repressão ao tráfico de entorpecentes na comunidade, quando um dos homens foi visto e, ao notar a viatura, fugiu avisando outros moradores com gritos e assovios.

O acusado foi abordado em seguida. Outro homem acabou abordado ao tentar correr em direção à equipe. Nas proximidades, os PMs encontraram 78 porções de crack e 28 de cocaína que haviam sido descartadas no chão, além de uma sacola sobre um telhado contendo mais 83 microtubos de cocaína, 32 porções de maconha e 33 microtubos de crack.

Na busca pessoal, foram encontrados ainda dois microtubos de cocaína com o segundo abordado. Já com o primeiro, escondidas na meia, estavam duas porções de crack e um microtubo de cocaína. Os indivíduos foram conduzidos pelos policiais militares ao 1º Distrito Policial de Sumaré, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

Outro

Um homem foi preso também por tráfico pela Polícia Militar, desta vez no Jardim Basilicata. Em um imóvel foram localizadas três balanças de precisão e a quantia de R$ 245,00 em espécie, 76 porções de maconha já embaladas, assim como uma faca, microtubos e três rolos de plástico-filme. No corredor dos fundos do imóvel, em meio a roupas, foram encontrados três tabletes de maconha, sendo dois grandes e um menor, totalizando 1,076 kg da substância. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.