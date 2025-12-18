Ocorrências foram registradas no Parque João de Vasconcelos e na Vila América

Duas ocorrências de violência doméstica registradas em cidades da região resultaram na prisão de dois homens após atendimentos realizados por equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior). Os casos aconteceram entre a noite de quarta-feira (17) e a madrugada de quinta-feira (18), em Hortolândia e Sumaré.

O primeiro caso foi registrado na noite de quarta-feira, na Rua Americana, no bairro Vila América, em Hortolândia. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou um homem de 51 anos em frente à residência, com um pequeno corte próximo ao supercílio. A mulher, de 46 anos, apresentava corte nos lábios e hematomas nos braços, relatando ter sido agredida pelo companheiro. Ambos foram encaminhados ao Hospital Mário Covas para atendimento médico e, posteriormente, conduzidos ao Plantão Policial. Após a apresentação dos fatos à autoridade policial, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já na madrugada de quinta-feira, outra equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Alexandre França, no Parque João de Vasconcelos, em Sumaré. No local, a vítima, uma mulher de 45 anos, informou que havia sido agredida pelo companheiro, de 38 anos, que fugiu ao saber que a polícia seria chamada. Segundo o relato, o agressor retornou posteriormente ao imóvel e, ao confirmar o acionamento da PM, voltou a agredir a mulher, atingindo-a no rosto, jogando-a ao solo e dando continuidade às agressões, antes de fugir novamente.

A vítima indicou o possível endereço do agressor, que foi localizado pela equipe policial. O homem alegou ter agido em legítima defesa. A mulher apresentava hematomas no rosto e em outras partes do corpo, sendo encaminhada à UPA Macarenko para atendimento médico. As partes foram conduzidas ao Plantão Policial de Sumaré e, após os procedimentos de polícia judiciária, o autor também permaneceu preso à disposição da Justiça.