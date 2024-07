Dom Brejas, de Campinas, é selecionado para o Heineken Masters, programa para escolha da melhor casa de chope do Brasil

Com o objetivo de reconhecer a melhor casa e agregar conhecimento aos estabelecimentos parceiros oferecendo alta qualidade de serviço ao cliente, a Heineken lançou o HEINEKEN MASTERS, programa que treina e avalia bares e restaurantes em busca da melhor casa de chope do país. A primeira edição conta com a participação de 80 bares e restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal e Goiás. Da região de Campinas, foram selecionados três estabelecimentos, dentre eles o Dom Brejas, de Campinas.

Representantes dos estabelecimentos selecionados passaram por um treinamento para executar com maestria o Ritual Star Serve – metodologia global da cervejaria que garante que o chope ideal chegue ao copo do consumidor sempre da maneira correta. Eles serão avaliados por meio de um sistema de pontos distribuídos entre 7 pilares principais, com uma contagem total que poderá chegar até 7.300 pontos. Entre as categorias, os candidatos deverão se destacar em tópicos como um quiz sobre a experiência Heineken perfeita e a avaliação dos consumidores.

O programa vai até agosto de 2024, quando a companhia reunirá os 10 melhores estabelecimentos para uma visita na cervejaria do Grupo em Jacareí, onde poderão conhecer o Inside the Star – experiência imersiva da cervejaria no Brasil. Nesta viagem será anunciado o “Master of the Star Serve”. O grande campeão ganhará R$ 20mil reais em bonificações, uma viagem para Amsterdã com direito a acompanhante. Os colocados entre o 2º e 10º lugares também serão reconhecidos, levando R$10mil reais em bonificações cada.

Dino Ramos, sócio do Dom Brejas, conta que dez pessoas – entre gerencia e colaboradores – da casa participaram na fase de treinamento do programa. “A nossa expectativa é grande e temos a expectativa de ficar entre os dez melhores do Brasil”, diz. Ele explica que o concurso tem uma dificuldade complexa, “mas estamos empenhados no treinamento e aperfeiçoamento de nossos colaboradores”, afirma.

A complexidade mencionada por ele está diz respeito ao alto volume de chope tirado diariamente no Dom Brejas. Em junho, pelo segundo ano consecutivo, a ganhou o prêmio de maior vendedora de chope da Amstel no Brasil, marca pertencente ao Grupo Heineken.

