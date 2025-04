O Parque Municipal das Crianças de Nova Odessa recebe neste domingo, dia 27, a 3ª edição do novo Projeto Cultural “Circo no Parque”, de popularização da arte do circo. Desta vez, será apresentado o espetáculo “Entre Troques e Poemas”, da Casca Trupe, a partir das 15h – sempre com entrada gratuita e classificação livre, para toda a família. O Parque das Crianças fica na Avenida Brasil, nº 555, no Parque Fabrício, e abre diariamente a partir das 9h, inclusive aos domingos.

No espetáculo “Entre Truques e Poemas”, a dupla Casca Trupe de Circo e Variedades Espetaculares, formada pelos artistas Miguel Rosa e Rodrigo de Abreu, traz variedades circenses, nas quais os números misturam um pouco de truques, poemas, acrobacias, malabarismo, palhaçaria e habilidades numa relação direta com seu público. Em caso de chuva intensa no momento do show, a apresentação poderá ser adiada.

“Esse é um projeto da nossa Cultura que começou neste ano e já é um sucesso. Tivemos Parque lotado nos dois espetáculos apresentados até o momento, o que demonstra tanto o amor das crianças de Nova Odessa pelas Artes e pelo Circo, como também o sucesso do próprio Parque das Crianças, que inauguramos ano passado e que já é um local de lazer e encontro para toda a região”, comentou o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho.

Projeto

“O Projeto Circo no Parque reafirma o compromisso com a democratização do acesso à Cultura e à valorização das manifestações artísticas. Ao ocupar os espaços públicos com programações de qualidade, promovemos inclusão, fortalecemos a convivência comunitária e incentivamos o pertencimento à cidade”, comentou o responsável pela Cultura e Turismo da Prefeitura, Lucas Frigeri.

Na primeira edição do “Circo no Parque”, no início de março, o Circo Balacobaco, fundado pelo artista novaodessensse Julio Cezar, apresentou o “Vem Qui Tem”, um espetáculo solo de palhaçaria de 50 minutos que convidou o público, especialmente as crianças, a mergulhar no encantador e divertido universo do circo.

Na segunda edição, em 06 de abril, foi a vez do espetáculo “MalabaRindo”, da Companhia MB Circo. Ele falava sobre os sonhos que todos nós temos na vida – alguns realizados, outros que permanecem no horizonte. No show, os palhaços Tico e Polenta se juntaram aos sonhadores para agarrar estes sonhos com as próprias mãos.

Segundo Lucas Frigeri, o Projeto Cultural “Circo no Parque” da Prefeitura de Nova Odessa deve ter novas edições ao longo do ano, trazendo para as crianças sempre artistas profissionais da cidade e da região que vivem da sua arte, garantindo tanto uma opção cultura saudável para o público quanto um palco para os talentos circenses e mambembes.

Para Julio Cezar, do Circo Balacobaco, o Parque Municipal das Crianças de Nova Odessa “é o local ideal para as apresentações, pois já se consolidou como um espaço de lazer e convivência para as famílias da cidade e região”.