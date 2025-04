Neste domingo, dia 6, a partir das 17h tem mais um espetáculo do Projeto Cultural “Circo no Parque”, de popularização da arte do circo, no Parque Municipal das Crianças da Avenida Brasil – também com entrada gratuita e classificação livre, para toda a família. A ação da Cia Circo Balacobaco tem apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Departamento de Cultura e Turismo.

Trata-se do “MalabaRindo”, da Companhia MB Circo. O espetáculo de aproximadamente 50 minutos de duração fala sobre os sonhos que todos nós temos na vida – alguns realizados, outros que permanecem no horizonte. Neste show, os palhaços Tico e Polenta se juntam aos sonhadores para agarrar estes sonhos com as próprias mãos.

Entre brincadeiras, acrobacias e um piano de cauda filhote, os palhaços fazem malabarismos perigosos para se livrarem das pedras do caminho e seguir com esperança de que este horizonte está mais próximo do que se pode enxergar e que os sonhos, podem sim serem realizados.