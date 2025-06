Dona Beleza é o bar com a 'Melhor Experiência' em festival da RMC

O Dona Beleza Bar e Restaurante, de Santa Bárbara d’Oeste, foi premiado na categoria Melhor Experiência no Festival Brasil Sabor 2025 na Região de Campinas. A empresária Margo Mutti, fundadora do restaurante Dona Beleza, morreu no começo do mês e não chegou a ver a premiação 05/06. Ela tinha 64 anos.

O Carní Gastronomia, de Campinas, foi o vencedor na categoria Melhor Receita , com o prato Do Topo à Terra – cupim defumado, purê de mandioca, farofa de castanha-do-pará e vinagrete de maxixe, em uma combinação de sabores que exalta a brasilidade.

A cerimônia de premiação ocorreu na noite desta quarta-feira (25), no Hub Gastronômico da PUCCampinas, promovida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas.

Em sua sexta edição regional, o Festival contou com a participação de 27 estabelecimentos das cidades de Campinas, Valinhos, Indaiatuba, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Socorro, Jundiaí, Holambra e Cosmópolis. Durante os 30 dias de festival, o público teve a oportunidade de experimentar os pratos criados especialmente para o evento e avaliar tanto as receitas quanto a experiência nos estabelecimentos. Ao todo, 1,8 mil pessoas se cadastraram para votar.

Com uma nota final de 9,998, o prato Do Topo à Terra foi eleito pelo voto popular como a Melhor Receita do ano. Em segundo lugar ficou o 8 Meia 0 Bar & Restaurante, de Cosmópolis, com o prato Raízes e Frutos. O Rock & Soul Music Bar, de Socorro, conquistou o terceiro lugar com o prato Arroz Linguee.

Nota alta do Dona Beleza

Na categoria Melhor Experiência, o Dona Beleza Bar e Restaurante liderou com uma pontuação de 9,9959. O Carní garantiu o segundo lugar, enquanto o Rock & Soul Music Bar ficou em terceiro.

Para o presidente da Abrasel Campinas, André Mandetta, o festival deste ano trouxe importantes avanços. “A ampliação do período para 30 dias, maior do que o da edição nacional, permitiu que mais clientes visitassem os estabelecimentos e tivessem tempo para vivenciar a proposta do festival com calma”, destacou. Ele também ressaltou o aumento no número de inscritos e a diversidade de cidades participantes.

“A expectativa da Abrasel é que o Brasil Sabor continue crescendo, alcançando novos municípios e valorizando a diversidade gastronômica de uma região que já é a mais relevante do interior paulista e uma das mais ricas do Brasil”, completou Mandetta.

