É comum associar dor a um acontecimento específico: uma queda, um acidente, uma torção ou uma pancada. Mas basta conversar com quem convive diariamente com dores nas costas, no joelho, nos ombros ou na cervical para perceber que essa relação nem sempre existe.

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“Eu simplesmente acordei com dor.”

“Não fiz nenhum movimento diferente.”

“Não me machuquei.”

Essas frases fazem parte da rotina de consultórios em todo o país.

Embora algumas dores realmente apareçam após um trauma, muitas delas têm outra origem: são consequência de um processo silencioso que pode levar meses ou até anos para se manifestar.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 1,71 bilhão de pessoas convivem com condições musculoesqueléticas em todo o mundo. A dor lombar, por exemplo, continua sendo a principal causa de incapacidade global. Os dados mostram que problemas relacionados ao movimento fazem parte de uma das maiores demandas atuais da saúde pública.

Para a fisioterapeuta Fabi Pinelli, especialista em dor e recuperação funcional, essa é justamente uma das maiores dificuldades na compreensão da dor.

“Muita gente acredita que, se não houve uma lesão, não existe um problema real. Mas o corpo funciona de outra forma. Ele consegue compensar pequenas alterações durante muito tempo. Quando a dor aparece, normalmente esse processo já vem acontecendo há bastante tempo.”

O corpo se adapta antes de reclamar da Dor

O organismo humano foi desenvolvido para se adaptar.

Quando um músculo perde força, outro assume parte do trabalho.

Quando uma articulação perde mobilidade, outras estruturas tentam compensar.

Quando sentimos desconforto para realizar determinado movimento, mudamos a forma de caminhar, subir escadas ou levantar objetos sem perceber.

Essas adaptações permitem que a rotina continue normalmente durante um período.

O problema é que elas também aumentam a sobrecarga sobre músculos, tendões e articulações que não foram preparados para desempenhar aquela função continuamente.

“É muito comum atender pacientes que chegam por causa de uma dor no joelho e descobrir que a principal alteração está na mobilidade do quadril ou na forma como o corpo distribui a carga durante a caminhada. O local da dor nem sempre é o local onde o problema começou”, explica Fabi.

Pequenos hábitos podem gerar grandes impactos

Ao contrário do que muita gente imagina, nem sempre é um grande esforço que provoca uma limitação.

Permanecer muitas horas sentado.

Dormir pouco.

Passar o dia olhando para o celular.

Carregar bolsas sempre do mesmo lado.

Treinar apenas nos fins de semana.

Interromper atividades físicas por longos períodos e voltar na mesma intensidade.

Tudo isso influencia a forma como músculos e articulações trabalham.

Isoladamente, esses hábitos podem parecer inofensivos.

Somados ao longo de meses ou anos, porém, alteram a forma como o corpo responde ao movimento.

“Costumo dizer que o corpo é extremamente generoso. Ele tenta encontrar soluções para manter tudo funcionando. Mas existe um limite. Quando essas compensações deixam de ser suficientes, a dor aparece.”

Dor não deveria fazer parte da rotina

Outro erro frequente é acreditar que sentir dor faz parte da idade.

Embora o envelhecimento provoque mudanças naturais no organismo, conviver diariamente com desconfortos não deve ser encarado como algo inevitável.

“A idade pode trazer algumas transformações, mas perder qualidade de vida não deveria ser considerado normal. Quando a dor começa a limitar movimentos, impedir atividades simples ou se repetir com frequência, é importante investigar o motivo.”

Segundo Fabi, esperar que o problema “passe sozinho” costuma fazer com que o tratamento seja iniciado mais tarde, quando o organismo já desenvolveu diversas compensações.

O que o corpo costuma avisar antes da dor intensa

Na maioria dos casos, o organismo emite sinais discretos muito antes de uma limitação importante.

Entre eles estão:

rigidez frequente ao acordar;

dificuldade para subir ou descer escadas;

sensação de perda de força;

desconforto que aparece sempre após determinada atividade;

redução da mobilidade;

necessidade constante de mudar de posição por incômodo.

“Muitas pessoas acreditam que esses sinais fazem parte da rotina. Na verdade, eles podem indicar que o corpo já está trabalhando com esforço maior do que deveria.”

Como evitar que pequenas alterações se transformem em grandes problemas

A boa notícia é que o corpo também responde positivamente quando recebe os estímulos corretos.

Segundo Fabi Pinelli, algumas atitudes fazem diferença para preservar o movimento e reduzir o risco de dores futuras.

1. Não permaneça muitas horas na mesma posição

Mesmo quem pratica atividade física regularmente pode sobrecarregar o corpo se permanecer sentado durante grande parte do dia. Levantar-se periodicamente e mudar de posição reduz essa sobrecarga.

2. Fortaleça antes de sentir necessidade

Força muscular não serve apenas para quem pratica esportes. Ela protege as articulações, melhora a estabilidade e ajuda o organismo a distribuir melhor os esforços do dia a dia.

3. Dê atenção à mobilidade

Não basta alongar eventualmente. Manter boa mobilidade permite que as articulações trabalhem dentro da sua capacidade natural, reduzindo compensações.

4. Respeite os sinais do corpo

Dor recorrente, rigidez frequente e perda de movimento merecem atenção, mesmo quando parecem leves.

5. Procure avaliação antes da limitação

“A fisioterapia moderna não atua apenas quando existe uma lesão instalada. Hoje conseguimos identificar alterações de movimento, desequilíbrios musculares e padrões de compensação que podem ser corrigidos antes que evoluam para limitações maiores.”

Dependendo da avaliação clínica e das necessidades de cada paciente, o tratamento pode incluir exercícios específicos, terapia manual, fortalecimento muscular, reeducação do movimento, estratégias para controle da dor e protocolos de fisioterapia regenerativa quando houver indicação.

Cuidar do movimento é cuidar do futuro

A expectativa de vida do brasileiro aumentou. Com isso, cresce também o desejo de permanecer ativo por mais tempo.

Viajar, brincar com os filhos ou netos, praticar esportes, caminhar, trabalhar e realizar atividades simples sem depender de ajuda tornaram-se objetivos tão importantes quanto viver muitos anos.

“Mais do que tratar a dor, nosso trabalho é preservar movimento e autonomia. Quando entendemos que o corpo envia sinais antes de chegar ao limite, passamos a enxergar o cuidado com a saúde de uma forma muito mais preventiva.”

Talvez a pergunta mais importante não seja por que a dor apareceu.

Mas há quanto tempo o corpo tentava avisar que algo não estava funcionando como deveria.

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