Dorival Júnior aceita proposta do Corinthians

O treinador Dorival Júnior aceitou a proposta para treinar o Corinthians. Ontem, o multicampeão Tite negou o convite afirmando que vai cuidar da saúde mental.

Dorival busca agora assinar a rescisão do contrato com a CBF para ficar livre para assumir o Timão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Advogados de Dorival já estão no Rio de Janeiro para chegar a um acordo com a CBF. O Corinthians aguarda apenas esse detalhe para oficializar a contratação do técnico.

Dorival Júnior, Tite e saúde mental

O próprio clube se pronunciou em apoio, e o técnico, que comandou a Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo, deixou claro: o momento é de olhar para dentro. “A saúde mental precisa ser prioridade, especialmente para quem vive sob pressão constante. Estou me escutando”, afirmou o treinador, em nota.

Para a psicóloga Êdela Nicoletti, diretora da DBT Brasil e especialista em Terapia Comportamental Dialética (DBT), o gesto é potente. “A decisão de Tite inaugura um novo espaço simbólico no futebol: o do cuidado legítimo com a própria mente. Não é fraqueza, é coragem. E essa coragem pode salvar vidas”, afirma.